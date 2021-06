Handball: Macarena Sans con los objetivos de clasificar al mundial y continuar su carrera en el exterior

La mendocina entrena con la mente puesta en el clasificatorio al Mundial de España y continuar su carrera deportiva en el exterior la próxima temporada

La jugadora de 24 años, integrante del seleccionado argentino femenino de handball, continúa con sus entrenamientos en esta provincia, de cara a sus objetivos principales para lo que resta del año con el equipo nacional y su continuidad con el handball en el Viejo Continente.

Entre los principales logros de la central mendocina con la Selección Argentina se destacan medalla de plata en los Juegos Suramericanos de Cochabamba (Bolivia) 2018; compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016; medalla de plata en el Panamericano de Buenos Aires 2017 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

Macarena integró el seleccionado argentino que disputó en marzo pasado, el torneo Preolímpico realizado en Valencia (España), junto a Suecia, España y Senegal, que otorgaba dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Lamentablemente, las derrotas ante dos potencias como Suecia y España, frustraron la participación de “La Garra” en la cita olímpica.

Macarena explicó que para este año, “tenemos en octubre con el seleccionado argentino el torneo clasificatorio para el Mundial, que se realizará en diciembre en España. Por otro lado en lo personal, tengo la idea de seguir jugando en el exterior. A principios de este año jugué en el Beti Onak de Pamplona de la segunda categoría del handball español. Todavía no tengo nada confirmado, pero mi objetivo es seguir jugando en el exterior”.

“La primera vez que juego en el handball profesional”

Respecto a su paso por el handball español, Sans consideró que “la verdad que fue una experiencia buenísima en todo sentido. Me encontré con un club de personas muy buenas, que me acompañaron mucho porque fue mi primera experiencia afuera y estuvieron siempre atentos para que no me faltara nada y me sintiera bien. Por otro, la verdad que fue increíble porque es la primera vez que juego al handball profesional en liga. Siempre jugué acá en Regatas y en Buenos Aires que es amateur”.

Al respecto, destacó que “todos los problemas que tenemos los deportistas allá no se ven, porque tienen mucho acompañamiento del gobierno y los sponsors. Todos esos problemas están solucionados y sólo tenemos que pensar en entrenar y jugar para ser mejores y no pensando en como solucionamos cuestiones para poder jugar y entrenar con la selección como me pasa a mi, que tengo que entrenar en Buenos Aires y trasladarme de Mendoza desde hace 11 años y eso la verdad que ha sido muy difícil para mi, sino hubiera tenido el apoyo de mi familia y de la gente que me ayudó en Buenos Aires, no lo hubiese podido hacer nunca, porque no hay una política deportiva que acompaña a los deportistas del interior para llegar a la selección”.

Finalmente, la deportista señaló que “en ese sentido, todos esos pasos están dados y me gustó porque sólo tenía que pensar en entrenar y jugar y no pensar en como hacer todo eso. Fue una experiencia hermosa y la próxima temporada en España arranca en agosto próximo”, concluyó.