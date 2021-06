Gobierno confía en lograr superávit comercial que ayude a negociar con FMI

Las primeras proyecciones para el primer semestre son aún más optimistas, y aventuran para mayo- junio, no menos de u$s 3000 millones más, dado que se trata de los meses de mayor liquidación sojera. Si el resultado se mantuviera en la mitad del trimestre abril- mayo y junio hasta fin de año, esos u$s 10.000 millones serían un piso. Si el esquema se complicada, podría se meta. Pero lo cierto es que el resultado final será muy positivo. Se considera que esta es la única fuente de dólares sanos y genuinos, en tiempos en los que además Argentina tiene cerrado y vedado cualquier intento de financiarse en el mercado internacional voluntario de deuda soberana en divisas.

Para defender la variable y sus resultados, el propio gobierno elaboró un informe en el que se ponderan los resultados del comercio exterior de la Argentina en los últimos tiempos. Según el gobierno, en el país no hay “cepo” para importaciones y exportaciones, al menos en lo que se trata a la producción local. Diferente es el caso de los bienes finales, especialmente de consumo masivo y selectivo, donde los dólares son más bien escasos.

El informe, al que tuvo acceso este diario, indica lo siguiente:

Las exportaciones están teniendo un gran repunte, mayormente por efecto de los precios y también de las menores presiones cambiarias. En el primer cuatrimestre del año fueron superiores a 21.000 millones de dólares, lo que es el mejor inicio de año desde 2013.

Las exportaciones son fundamentales para que la macroeconomía sea sostenible. Existen, sin embargo, tensiones estructurales que a veces afloran entre mercado interno y mercado externo. Se desplegaron políticas concretas que buscan apuntalar las exportaciones, como la baja de retenciones a gran parte de la industria (que se hizo en octubre 2020), a las economías regionales (que se hizo en diciembre), a las exportaciones incrementales automotrices (que se hizo en marzo 2021) y a las exportaciones pyme (hace unas semanas). A ello se suma la suba de reintegros a la exportación (que se hizo en octubre), y otro tipo de políticas que buscan apuntalar nuestro potencial exportador, como líneas de financiamiento específicas, asistencia técnica y capacitación para que pymes puedan salir a exportar.

Las importaciones también se han recompuesto en los últimos meses, de la mano de la recuperación económica. Particularmente, lo que más se recompusieron fueron los bienes intermedios y los de capital, que son los que más necesitamos para apuntalar nuestros procesos productivos. No hay “un cepo a las importaciones”: así lo indican los datos. En el primer cuatrimestre del año importamos 6,4% más que en el primero de 2019. En el último bimestre (marzo-abril), las importaciones fueron las más altas desde agosto-septiembre de 2018. La diferencia es que ahora las importaciones están destinándose mayormente a insumos y maquinarias para la industria, y no a sustituir producción local, como pasaba con Macri.

Fuente;https://www.ambito.com/economia/superavit-comercial/gobierno-confia-lograr-que-ayude-negociar-fmi-n5198140