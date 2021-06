Fernández avaló el debate por la reforma del sistema de salud que pidió Cristina

“Tendremos que ver cómo optimizar el funcionamiento, cómo coordinamos y cómo mejoramos a partir de la experiencia vivida el funcionamiento del sistema de salud público, parapúblico y privado”, sostuvo Fernández en el acto realizado en el Museo del Bicentenario.

Allí, el mandatario aprovechó la oportunidad para pronunciarse sobre la reforma que, antes que la Rosada, impulsa el Instituto Patria kirchnerista. “No puedo dejar de reconocer el esfuerzo inmenso que han hecho los médicos del sistema público, parapúblico y privado y tendremos que ver cómo optimizarlo”, afirmó.

Y como para que no quedaran dudas de lo que estaba diciendo, precisó: “Es lo que habló Cristina en La Plata. Es decir, cómo podemos mejorar todo esto a partir de la experiencia vivida, porque un Estado que no se preocupa de la salud de sus hombres y mujeres no merece existir”.

Esa línea fue la que siguió hoy la Casa Rosada, donde advirtieron que la pandemia demostró que “ningún sistema por sí sólo puede sostenerse” y que, por consiguiente, el sistema de salud necesita actualizaciones. Los voceros consultados por este diario aseguraron que se trata de un tema complejo que “no se resuelve con declaraciones o intenciones” y señalaron que por el momento hay otras prioridades en el horizonte.

Al tiempo, agregaron que la reforma del sistema de salud fue instalada por la centralidad del discurso de la vicepresidenta. En ese sentido, aseguraron que la propuesta de Cristina fue “apenas un comentario” dentro de su discurso, pero que bastó para instalar el tema en la agenda política y pública.

El presidente Alberto Fernández, acompañado por los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Carla Vizzotti (Salud), en el acto de hoy.

Los dichos de la ex mandataria fueron el lunes, en un acto en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, en el que estuvo junto al gobernador Axel Kicillof. “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, sostuvo. Fue la segunda vez Cristina se refirió al tema. La vez anterior también fue en la capital bonaerense, a fines del año pasado.

Las declaraciones de la vicepresidenta alteraron la promesa de tregua en las diferencias que se viven al interior del gobierno, lo que se había pactado apenas unos días antes. Pero la mención del tema no sólo sorprendió a parte de sus socios políticos, sino también a sindicalistas y empresarios del sector privado. El planteó generó incluso resistencia de la CGT, ante el temor de los sindicatos de perder el manejo y la recaudación de sus obras sociales.

La principal inquietud de esos grupos pasa por saber en detalle el alcance de la idea y los tiempos en los que se buscará concretarla. Cuando se volvió a instalar el tema, la mayoría de ellos pensó en un texto titulado “Ejes centrales para un programa de salud 2020-2024”, que data de la campaña del Frente de Todos en 2019 y que tiene como principal promotor a especialistas sanitarios del Instituto Patria.