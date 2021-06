Estados Unidos dice que “los derechos humanos en las Américas” guían su política hacia Argentina y baja expectativas de una visita de Alberto Fernández a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el argentino Alberto Fernández todavía no tuvieron un encuentro directo.

Washington DC – El gobierno de Estados Unidos envió este jueves un mensaje al de Alberto Fernández al enfatizar que “la promoción de los derechos humanos en las Américas” es lo más importante en su mirada hacia Argentina, al tiempo que bajó expectativas acerca de una visita del jefe de Estado argentino este año a la Casa Blanca.

“(Hay) algo importante: la protección y la promoción de los derechos humanos en las Américas, eso es lo que sigue guiando nuestra política y nuestra relación con Argentina ”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, este jueves a Infobae en un encuentro con un grupo reducido de periodistas en el edificio desde el que se dirige la política exterior norteamericana.

El portavoz del Departamento de Estado destacó que esa visión de lo que debe ser la relación entre Estados Unidos y Argentina se sostiene sobre un consenso de demócratas, hoy en el gobierno, y republicanos, actualmente en la oposición.

“Estamos realmente satisfechos por el apoyo bipartidario que hay a esta relación con Argentina basada en estos valores comunes, incluyendo la importancia de mantener un hemisferio democrático , y promover el comercio y el turismo entre nuestros dos países. Hay un consenso hacia Argentina, y estamos felices de verlo en sucesivas administraciones (estadounidenses)”.

U.S. State Department spokesman Ned Price listens to a reporter’s question at the State Department in Washington, U.S., March 31, 2021. Carolyn Kaster/Pool via REUTERS