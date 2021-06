El polista Gonzalo Bernal viajará hoy lunes para jugar en Holanda

El mendocino superó una lesión en las cervicales y regresa ahora a Europa para continuar su carrera profesional.

El destacado polista de 39 años, prepara los últimos para viajar este lunes a Holanda, su próximo destino europeo, donde tiene previsto jugar en un equipo de aquel país y luego proseguir su carrera en Luxemburgo y otros países del Viejo Continente.

Gonzalo está casado con María Cecilia Moreno y es padre de cuatro hijos, Felipe, Rufino y los mellizos Aurora y Fidel. Hace 16 años que viaja por distintos países de Europa para llevar adelante su carrera deportiva.

Bernal destacó que “arranqué tarde a jugar al polo, a los 18 años, generalmente se puede comenzar a los 7 u 8 años y mi primer viaje como profesional lo hice a los 24 y no he parado hasta ahora, he viajado por toda Europa, jugando en distintos niveles”.

Además, el deportista mendocino comentó que “estuvimos jugando al polo lo que fue la primavera del año pasado en Mendoza y arrancamos en marzo de este año a jugar de vuelta. Justo cuando estaba comenzando el Torneo Vendimia me pegué un golpe y me tuvieron que operar de las cervicales por lo que hace tres meses que estoy parado”.

“Hace poco me dieron el alta -agregó, comencé a acomodarme de a poco y ahora me voy a Holanda a ver que pasa allá, ya tengo un poco de laburo y creo que me quedaré dos o tres meses, por ahí voy luego a Francia y España”.

El jugador nació en la ciudad de Mendoza y se fue a vivir a Córdoba, donde estuvo hasta los 4 años, para regresar luego a esta provincia. Por la pandemia del año pasado, tuvo que pasar su primer invierno después de mucho tiempo en Mendoza y se dedica profesionalmente a la práctica de ese deporte en el exterior, además de la venta de caballos de polo en Argentina.

Recordó que “generalmente en el polo, no jugamos en un solo equipo, este deporte se juega cuando una persona te contrata y jugas para ella. Podes jugar un mes para esa persona, después para otros 15 días y vas cambiando. Por eso acá en la Argentina, normalmente en Mendoza, donde yo estoy en la primavera no hay equipos, vamos cambiando siempre los equipos”.

Aclaró que “todavía no tengo confirmado el equipo en el que jugaré en Holanda, hay que tener en cuenta que en polo continuamente se va cambiando de equipo. La idea es irme tres mes para allá y después volver para acá, ver si puedo seguir jugando en Mendoza o irme a Buenos Aires, todavía no lo tengo muy claro. Con respecto a la lesión, creo que estamos bien, aún no he probado competir fuerte pero vamos a comenzar ahora a probar y ver cómo nos va”.

Finalmente Bernal manifestó que “me voy a jugar a Holanda, luego creo que iré a Luxemburgo, después van saliendo distintas alternativas, puede ser Alemania, Bélgica, Holanda, España, el polo es así, van saliendo cosas en el momento”.