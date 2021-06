El nuevo programa de precios Súper Cerca está lejos de cubrir todos los alimentos necesarios para no ser indigente

La canasta no está compuesta sólo de alimentos -incluye también productos de tocador y de limpieza-, pero si se analiza la composición de ese rubro en particular, se puede notar que faltan muchos de los productos básicos que el propio Indec toma como parámetro para medir la canasta alimentaria requerida para no ser indigente . Además de que los precios fijados hoy resultan más caros que los más baratos de su misma categoría dentro de Precios Cuidados. Aunque en algunos meses resultarán mucho más económicos producto de una inflación de 3/3,5% mensual.