Dólar: el Gobierno dice que no devalúa y sigue de cerca 8 datos clave

Según le contaron fuentes oficiales a Ámbito, entre diciembre de 2020 y junio de 2021,. Esto le permitió a la autoridad monetaria elevar el nivel de reservas total desde los u$s 38.900 millones registradas el 1 de diciembre del año pasado a los u$s 42.400 millones que alcanzaron el 24 de junio pasado.

Parte de esta acumulación de reservas fue posible, explican en el Gobierno, por el precio internacional de los commodities, que fortalecen el superávit comercial y el robustecimiento de las arcas del Central. En el caso de la soja, la oleaginosa llegó a superar los u$s 540 por tonelada, su máximo valor desde 2014. Este repunte de las cotizaciones se ubica entre un 50% y un 60% por encima de los niveles que tenían en junio del año pasado en el caso de la soja y el maíz. Pero a pesar de una caída en los valores registrado en las últimas semanas, la soja se mantiene por encima de los u$s 500 por tonelada, el trigo en u$s 274 y el maíz en u$s 232.

La deuda es otro aspecto que, según la administración nacional, también aporta al “poder de fuego” del Banco Central. La descompresión se logró, aseguran, gracias al canje con los privados y también al acuerdo parcial con el Club de Paris. Si se miran los vencimientos de deuda del segundo semestre del año, entre capital e intereses, la Argentina debe cancelar u$s 6867 millones. Pero de ese total, alrededor de u$s 3800 millones corresponden a dos vencimientos de capital con el FMI (uno a pagar en septiembre y otro en diciembre), que se compensarían con la asignación de los Derechos Especiales de Giro que el organismo está por aprobar en los próximos meses y que significarían alrededor de u$s 4500 millones para la Argentina. Por ese motivo, si se quitan los vencimientos con el FMI, los vencimientos de deuda suman alrededor de u$s 3032 millones en los últimos 6 meses del año.

Otro de los aspectos que también aportan mayor estabilidad para preservar el tipo de cambio son todas las regulaciones cambiarias, dicen en el Gobierno. Entre ellas se cuenta la comunicación A 7030, que reguló que, desde fines de mayo de 2020, el pago de las importaciones de bienes debe mantenerse en la misma proporción las importaciones FOB, para evitar de esta manera que las empresas cancelen deudas comerciales. Esto también implicó que las empresas renegocien las deudas en moneda extranjera, provocando un estiramiento de la curva de obligaciones del sector privado: hubo una reducción de las deudas de corto plazo (entre 3 y 12 meses) y un aumento de los pasivos a más plazo (entre 18 meses y 3 años).

Las regulaciones cambiarias también reducen la dolarización de los inversores minoristas. A través de la comunicación A 7106 se limitó el acceso de las personas físicas a un monto máximo de u$s 200 mensuales, aunque se impidió al mismo tiempo a beneficiarios de los programas implementados por el Gobierno como paliativo de la pandemia, como el IFE o el cobro de parte del salario vía ATP o Repro. La compra de billetes tuvo un marcado descenso desde la última parte de 2020.

La reducción de las inversiones de cartera de no residentes es otro de los elementos que la administración nacional señala como positiva para la estabilidad cambiaria. Luego de tocar un pico de u$s 24.999 millones en 2017, las corridas de 2018 y 2019 llevaron la tenencia de los no residentes a un monto de u$s 15.863 millones y u$s 11.723 millones respectivamente. Antes de finalizar su mandato, Mauricio Macri además reperfiló parte de los títulos en pesos, por lo cual quedaron “atrapadas” en instrumentos locales. En el primer trimestre de 2021, según la administración nacional, los inversores no residentes tenían en su poder alrededor de u$s 6531 millones.

Y, por último, dos datos que permiten operar en los mercados financieros: los contratos a futuros y las tenencias de bonos en dólares. En el caso de los futuros, según datos oficiales, el BCRA cuenta con el 100% de margen de intervención. A fines de octubre de 2020, el mes en el que se registró la mayor volatilidad cambiaria -cuando el blue tocó su histórico de $195-, la intervención en futuros había llegado a u$s 8400 millones en venta neta. “Actualmente se encuentra en cero”, remarcan desde la administración nacional.

La tenencia de títulos en dólares, por su parte, asciende a u$s 5300 millones. Este es el margen que el Banco Central tiene disponible ante eventuales presiones sobre la cotización implícita del tipo de cambio que surge de la compra venta de bonos en el mercado secundario.