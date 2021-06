Déficit: las claves que hay que mirar para anticipar posibles turbulencias

Los contrapuntos económicos en el seno del Gobierno plantean un serio desafío al intríngulis fiscal para lo que resta del año. Se podría resumir el reto en lograr que el déficit primario no supere, digamos, los $1,5 billones, algo así como 3,8% del PBI. A la vista de la historia reciente no sería un número para rasgarse las vestiduras pero los desequilibrios macro no dan margen, salvo que se quiera asumir el riesgo de poder desbarrancar. Por ello lo que los analistas mirarán de ahora en más hasta cerrar el 2021 será, precisamente, que el déficit primario no se pase tanto de la raya, o sea, de esos $1,5 billones.