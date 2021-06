Cuál es la única dieta que se asocia con una menor gravedad de COVID-19

Las dietas saludables juegan un papel importante en nuestro sistema inmunológico y de salud en general (iStock)

Desde la llegada del coronavirus varios estudios han sugerido que la dieta podría tener un papel importante en la gravedad de los síntomas y la duración de la enfermedad, pero hasta ahora era escasa la evidencia al respecto. Recientemente, la revista a BMJ Nutrition Prevention & Health publicó un estudio hecho en varios países que reveló que las dietas a base de plantas y o de pescado pueden ayudar a reducir las probabilidades de desarrollar una infección moderada a grave de COVID-19.

Los investigadores basaron su análisis en las respuestas de una encuesta entre más de 2.000 médicos y enfermeras con una amplia exposición al SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, en Francia, Alemania, Italia, España, el Reino Unido y Estados Unidos.

La encuesta en línea, que se desarrolló entre julio y septiembre de 2020, fue diseñada para obtener información detallada sobre los patrones dietéticos de los encuestados, basada en un cuestionario de frecuencia de varios alimentos durante el año anterior y la gravedad de cualquier infección por COVID-19 que tuvieran. El estudio también recopiló información sobre antecedentes personales, historial médico, uso de medicamentos y estilo de vida. Las diversas dietas se combinaron en vegetales, pescado y dietas bajas en carbohidratos y altas en proteínas.

Tras tener en cuenta variables como la edad, el origen étnico, la especialidad médica y el estilo de vida (tabaquismo, actividad física), se llegó a la conclusión de que aquellos que consumían una dieta basada en plantas tenían hasta un 73% menos de probabilidad de sufrir una infección por Covid-19 moderada o grave; por su parte, aquellos que seguían una dieta pescetariana tenían hasta un 59% menos de riesgo de enfermedad moderada o grave.

Las personas cuyas dietas se basan en plantas y las que comen pescado pero no carne parecen tener menos probabilidades de contraer una infección grave en comparación con otras (The New York Times)