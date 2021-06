Comenzó el «segundo semestre» monetario: fuerte emisión de pesos

Hasta el día 22, último dato oficial, la base monetaria acusa un aumento de casi $375.000 millones alcanzando un stock total cercano a los $2,9 billones. Esto implica un ritmo de expansión del 6% mensual. Si bien la tasa interanual se ubica en torno del 24%, aún muy por debajo de la inflación interanual dado los rezagos, esto es prácticamente un aumento del 50% en la velocidad con la que venía creciendo entre abril y mayo (al 16%). Vale señalar que entre mayo y lo que va de junio la expansión monetaria ya supera los $522.000 millones y con casi una inexistente asistencia al Tesoro (solo $105.000 millones).

¿Cómo se explica entonces la fuerte expansión monetaria si el BCRA no está auxiliando al Tesoro? No lo hace directamente. Pero al permitir que los bancos tomen deuda del Tesoro y la usen como encajes bancarios (son la porción de los depósitos que los bancos no pueden prestar y deben dejarlos en el BCRA) incentivan a las entidades a cancelar deuda del BCRA (Leliq y Pases) y comprar títulos del Tesoro que ofrecen mejor rendimiento. De modo que, lo que se está viendo en estas semanas es una reducción del stock de deuda remunerada del BCRA de casi $288.000 millones. Pero esta baja de la deuda del BCRA está vinculada, por el momento, solo a los Pases que cayeron casi $320.000 millones (a $1,42 billones) ya que las Leliq subieron poco más de $32.000 millones a más de $2 billones.