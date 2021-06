Celia Tejerina: “El objetivo es dar siempre la mejor versión de mí en los Juegos Olímpicos”

La atleta olímpica mendocina buscará en Tokio estar entre las primeras 15 regatistas. El 7 de julio viajará a Buenos Aires para entrenar y luego partirá a la capital japonesa.

A poco menos de un mes de los Juegos Olímpicos de Tokio, la windsurfista mendocina olímpica, Celia Tejerina, regresó a nuestro país el último jueves, luego de un complejo entrenamiento realizado en Europa bajo las órdenes del entrenador olímpico argentino Raúl Saubidet. El viernes llegó a Mendoza, donde realizará la cuarentena y comenzará a ultimar los detalles de su viaje a Buenos Aires y posterior partida hacia Tokio.

, de 27 años, que ya participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en windsurf, donde quedó número 16 en la general, aseguró que “en los Juegos mis objetivos, como siempre, es dar la mejor versión de mí, intentar plasmar todo el trabajo que realicé en la cancha y en las regatas”.

Asimismo, señaló: “No siempre es fácil, porque hay muchas variables, pero con esta experiencia, con este plus de años que tengo, si me comparo con Río 2016, que me dé esa fortaleza, madurez y esa tranquilidad, sobre todo para correr estos juegos y así plasmar todo el trabajo que hice. Ese es mi objetivo y, numéricamente, quedar entre las 15, que es el objetivo para mí, y que sin dudas voy a alcanzar haciendo las cosas bien”.

En cuanto a los entrenamientos, destacó: “No quedan muchos para entrenar. Ahora estoy en cuarentena y voy a hacer más que nada la parte física, unas cuatro horas de trabajo. Una parte de yoga, que me requiere parte física y mental, después solo mental y luego física, que creo que será un poco más, de cuatro a seis horas diarias. Cuando viaje a Buenos Aires haré, además de la parte física y mental, la parte técnica, ya el trabajo está hecho. Es solo mantenerme y creo que hoy lo que puedo mejorar es la parte mental y en eso tengo que enfocarme”.

La mendocina explicó: “La gira fue bastante larga e intensa, fue la única que hice en casi dos años. Fue muy importante, sobre todo priorizamos la navegación, entrenando con chicas de altísimo nivel, como por ejemplo las representantes de Holanda, Perú, Brasil, Italia, Israel, Estonia y España. Estoy muy contenta, es un grupo que va a los juegos, varias pelearán por una medalla. Fueron entrenamientos muy intensos y complejos, pero que dieron sus frutos, con muchas cosas para aprender y estuvo buenísimo”.

Última competencia antes de Tokio

“A principios de junio competí en la Clase RSX (windsurf) de la Allianz Regatta, que es una regata bastante importante, un campeonato de la World Cup que se realizó en Holanda. Estoy muy contenta de haber participado, porque fue mi primer campeonato después de dos años sin competir en el exterior y el último antes de los Juegos Olímpicos”, comentó la deportista.

Reconoció que “hubiera sido muy importante haber podido ir a algún campeonato a principios de año, pero de todas formas estuvo buenísimo y pudimos aprovechar un montón. Después nos quedamos entrenando en Europa con el mismo grupo de chicas, seguí trabajando y progresando bastante, por lo que el balance del campeonato fue muy bueno. Muchas cosas para corregir, en las que estuvimos trabajando con mi entrenador Raúl Saubidet después del campeonato”.

Al respecto, consideró: “Pensábamos que iba a estar un poco más duro y que sería más difícil, sobre todo la parte de las regatas, que es lo que implica cuando estamos ahí, en un mano a mano con las rivales y eso sentí que no me costó tanto. Estoy contenta porque pensaba que me iba a costar más, después de estar tanto tiempo sin competir en el exterior”.

Tejerina manifestó también que “este fue mi último viaje y casi los últimos entrenamientos, estamos a menos de un mes de los Juegos, pero siempre el mes de los Juegos Olímpicos es un poco particular. El 7 de julio viajaré a Buenos Aires, donde entrenaré algunos días y después viajo a Tokio, donde vamos a navegar un par de días más y ya estamos prácticamente en el campeonato”.

“No quedan muchos días de entrenamiento. Lo que resta es mantener la parte física y navegar lo que se pueda, además de trabajar mucho en la parte mental, que es muy importante en los Juegos, todo el manejo de las presiones y otros aspectos a tener en cuenta. En eso estará enfocado mi objetivo en los próximos días”, concluyó.