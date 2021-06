Aclaración Científica sobre los llamados “Hongos Negros” y la coinfección con SARS-CoV-2 (COVID 19).

Desde la Cátedra de Microbiología y la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mendoza y considerando que las mismas cuentan con Unidades Académicas y con el Especialista en el área temática de referencia –la Micología Médica-, consideramos colaborar con la comunidad médica y no médica, aportando ciertas precisiones indispensables para evitar confusión y/o errores conceptuales.

Nuestro aporte está basado en el conocimiento de una disciplina de la Microbiología con un enfoque dentro de la crítica constructiva y fundado en evidencia científica tomando como marco de referencia los conocimientos avalados por la literatura nacional e internacional. Entendemos contribuir de esta manera al aprendizaje no solo de quienes tienen la responsabilidad de informar (medios periodísticos, televisivos, radiales, gráficos, redes sociales, etc.) sino en particular, de los propios estudiantes quienes en plena formación académica deben tener acceso a la buena información. Aquella que es también trasmitida por los docentes, a lo largo de todo el proceso de enseñanza y de formación profesional.

El objetivo de este documento es corregir conceptos que están siendo erróneamente difundidos sobre los microorganismos vulgarmente llamados “Hongos negros” asociados a SARS-CoV- 2 (COVID19) y su marcada diferencia desde lo biológico, morfológico, taxonómico, epidemiológico, fisiopatológico, presentación clínica y tratamiento con los hongos de la Familia ZigomIcetes y la Mucormicosis, que nada tienen que ver con los hongos negros.

Estas son noticias que han surgido en los últimos días tanto en la prensa local como nacional e internacional detectándose, desde la comunidad científica, un error e incorrecta información, en función de su mala denominación; lo que de alguna manera infunde pánico, e incrementa el miedo, la ansiedad y el estrés que vive la sociedad mundial en el contexto de la pandemia. –

Profesor Titular Cátedra de Microbiología

Prof. Asociado Enfermedades Infecciosas

Facultad de Ciencias Médicas

Universidad de Mendoza

Microbiólogo-Micólogo

Prof. Dr. Hugo Pagella

Mat 670

ACLARACIÓN CIENTÍFICA SOBRE LOS LLAMADOS “HONGOS

NEGROS” Y LA COINFECCIÓN CON SARS-COV-2 (COVID 19).

INTRODUCCION

Los hongos fueron reconocidos como agentes causales de enfermedad antes que las

bacterias; sin embargo, sólo unas pocas especies parecen depender de los tejidos animales

para su crecimiento y sólo algunos son parásitos obligados del hombre.

Los hongos son microorganismos eucariotas carentes de clorofila y, como tales, la mayoría

se encuentran en la naturaleza como saprófitos, viviendo sobre materia orgánica muerta.

De las miles de especies conocidas de mohos (hongos filamentosos) y levaduras (hongos

unicelulares) sólo unas pocas, aproximadamente quinientas , son capaces de encontrar las

condiciones óptimas para crecer en el cuerpo humano y causar una enfermedad infecciosa

en el hombre; sin embargo, estos hongos se encuentran normalmente en el suelo, sobre

animales o vegetales o asociados a ellos y no forman parte de la biota humana normal

excepto los hongos unicelulares denominados levaduras como por ejemplo , Candida

albicans que se encuentra en la mucosa orofaríngea y gastrointestinal de la mayoría de los

individuos, y Candida parapsilosis y Malassezia ssp. que generalmente forman parte de la

biota normal de la piel.

Es decir que la fuente de infección micóticas son exógenas y endógenas.

Los hongos capaces de invadir los tejidos humanos pueden ser patógenos primarios u

oportunistas.

– Los patógenos primarios son aquellos capaces de producir infecciones específicas

en individuos sanos, con características clínicas determinadas. (Coccidiodes immitis

y posadasii, Histoplasma capsulatum)

– Los hongos oportunistas sólo pueden invadir los tejidos de los individuos con

alteraciones de la inmunidad ya sea por enfermedades inmunosupresoras, causas

naturales o iatrogénicas, u otras enfermedades crónicas o preexistentes como la

tuberculosis, diabetes, oncohematologicas, corticoterapias prolongadas y/o

antibioticoterapias, etc.

La mayoría de los patógenos primarios para el hombre son capaces de invadir la piel y sus

faneras (pelos y uñas) o tejido subcutáneo, pero muy pocas pueden parasitar tejidos más

profundos que la dermis, causando infecciones sistémicas graves, muchas veces fatales.

Es conveniente recordar que se entiende por micosis a toda enfermedad producida por el

parasitismo fúngico. El hongo debe estar parasitando a otro organismo (en nuestro caso al

hombre) y provocarle algún daño para poder hablar de infección o enfermedad fúngica.

En las últimas décadas se vio un incremento marcado de las micosis superficiales y

profundas, especialmente de las oportunistas, relativamente infrecuentes hasta no hace

mucho tiempo, debido a una serie de factores entre los cuales cabe mencionar: la movilidad

de las poblaciones modernas, la asistencia a gimnasios o piletas de natación con duchas de

uso común, el aumento de la edad de vida del hombre sano, y del afectado por

enfermedades de base hematológica, los tratamientos con esteroides, drogas

inmunosupresoras y citostáticos que disminuyen las defensas normales; los tratamientos

prolongados con antibióticos que reducen la biota bacteriana normal, los trasplantes ; las

diálisis y otros métodos invasivos (sondas y catéteres), la adicción a drogas inyectables y,

últimamente, el advenimiento del SIDA, campo propicio para las micosis provocadas por

hongos clásicamente patógenos y los oportunistas.

CLASIFICACIÓN DE LAS MICOSIS

Las micosis se pueden clasificar de diferentes formas dependiendo del punto de vista que

se considere:

– Según el agente etiológico: aspergilosis, histoplasmosis, candidiasis, mucormicosis,

etc.

– Según su localización: Otomicosis (oído), Onicomicosis (uñas), invasivas etc.

– Según el tejido que parasiten: Micosis superficiales y Micosis Profundas, estas

últimas a su vez se subdividen en Subcutáneas o localizadas y Sistémicas.

– Según el tipo de agente y hospedador involucrado: Clásicas u Oportunistas.

Estas dos últimas clasificaciones tomadas en conjunto son las más aceptadas y prácticas

para encarar el estudio de estas infecciones por lo que las tomaremos como referencia de

ahora en adelante.

Las micosis superficiales, ampliamente distribuidas en el mundo, son afecciones producidas

por el parasitismo fúngico en las estructuras córneas de la piel y sus faneras (pelos y uñas);

se adquieren por contacto directo o indirecto con animales o personas infectadas y por lo

tanto pueden causar epidemias, pero también pueden contagiarse del suelo. Son causadas

por hongos queratinofílicos que normalmente no pueden penetrar tejidos más profundos

que la dermis, algunos son parásitos absolutos y son todos monomorfos (siempre tienen

morfología filamentosa). Tienen buen pronóstico ya que producen lesiones poco

inflamatorias y benignas que curan espontáneamente o con medicación específica. No

dejan inmunidad.

Las micosis profundas subcutáneas se producen en las capas profundas de la piel (la

dermis) extendiéndose dentro de los músculos (a veces llegan a tejido óseo) y pueden

involucrar al sistema linfático. Son causadas por la inoculación o implantación traumática

de suelo o vegetales contaminados con hongos dentro del tejido del hospedador.

Las micosis sistémicas endémicas en su mayoría se inician por inhalación accidental de

esporas del hongo que, transportadas por el viento, llegan a los pulmones; desde allí

pueden diseminarse por vía linfática o hematógena a todos los órganos del cuerpo y

provocar la muerte del hospedador. Estas infecciones pueden no ser reconocidas hasta que

se manifiesten en áreas extrapulmonares tales como piel, mucosas o sistema nervioso

central (SNC). Estas micosis son endémicas, dejan inmunidad y no se contagian por contacto

interhumano. Son producidas por hongos cuyo hábitat natural es el suelo y los vegetales y

parasitan accidentalmente al hombre, son dimorfos, es decir que poseen distinta

morfología en el tejido del hospedador y a 37 º C (levaduras, etc.) y a 24-28 º C (morfología

filamentosa). Tienen mal pronóstico ya que producen lesiones inflamatorias

granulomatosas y destructivas, que frecuentemente conducen a la muerte del paciente.

Las micosis sistémicas clásicas son causadas por hongos patógenos primarios, entre los que

se encuentra Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis,

Cryptococcus neoformans.

Las micosis sistémicas oportunistas, cada vez más frecuentes, son causadas por hongos

saprófitos o comensales en pacientes debilitados o inmunosuprimidos, los más frecuentes

son las levaduras, especialmente las del Género Candida y hongos filamentosos como:

Aspergillus fumigatus, Aspergillus spp., Zygomycetes (en particular Mucor sp. y Rhizopus

sp.), Cryptococcus neoformans, Trichosporon (beigelii) cutaneum; Petriellidium boydii y

Fusarium sp., además de los patógenos primarios.

También pueden invadir piel y sistema músculoesquelético; producidas por diseminación o

por contigüidad; e infecciones agudas necróticas, rápidamente fatales, de los senos

paranasales y del tracto gastrointestinal provocadas por Zygomycetes.

¿QUÉ SON LOS “HONGOS NEGROS”?

Las feohifomicosis comprenden un grupo de infecciones causadas por hongos

pigmentados, negros o dematiáceos. Tienen melanina en sus paredes, que les confiere a las

colonias de cultivos color negro de ahí su nombre. El término feohifomicosis (derivado del

griego phaios “negro” u “´oscuro”, y mykes “hongos”) fue acuñado en 1974 por Ajello,

posteriormente fue aceptado por la International Society for Human and Animal Mycology

(ISHAM). Banti describe la enfermedad en Italia en 1911 cuando encontró en una necropsia

“múltiples nódulos que parecían un sarcoma melanótico”. Posteriormente, el hongo fue

clasificado por Saccardo como Torula bantiana.

En 1952, en Estados Unidos, se describió un caso con absceso cerebral del que se aisló una

masa de hifas pigmentadas, inicialmente clasificado por Emmons como Cladosporium

trichoides, pero en 1960 Borelli lo reclasificó como Cladosporium bantianum. Los géneros

más frecuentemente aislados son:

Bipolaris, Cladophialophora, Cladosporium, Exophiala, Fonsecaea, Phialophora, Ochro

nosis, Rhinocladiella y Wangiella.

Aunque algunas especies de estos hongos pueden ser verdaderos patógenos y causar

feohifomicosis en pacientes inmunocompetentes, los hongos pigmentados se han

reconocido cada vez más como oportunistas; casi todos los casos de infección

ampliamente diseminada ocurren en pacientes inmunosuprimidos. Los hongos

dematiáceos (NEGROS) rara vez causan infecciones mortales en pacientes con

mecanismos de defensa indemnes

EPIDEMIOLOGÍA

Las feohifomicosis tienen distribución mundial, sin embargo, es más frecuente encontrar

casos cutáneos en climas tropicales y subtropicales, aunque se los considera cosmopolitas,

pero algunas especies tienen distribución limitada como Rhinocladiella mackenziei en

Medio Oriente; Veronaea botryosa y Fonsecaea monophora al Sur de China. Para

Scytalidium hyalinum y Neoscytalidium dimidiatum, el Sudeste de Asia y países del Caribe

como Trinidad y Tobago, Colombia y Venezuela

Los feohifomicetos provienen del orden de los Chaetothyriales, así como de diferentes

divisiones o Phyla como Ascomycetes y Basidiomycetes. Son ubicuos y contaminantes de

tierra, aire, agua y pulpa de madera.

En 1996, Rinaldi hizo una lista de los agentes etiológicos implicados, sumando 57 géneros y

104 especies. El incremento en los últimos años indica más de 130 especies y 70 géneros.

Algunos se limitan a la capa córnea y el tejido celular subcutáneo mientras otros son

neurotrópicos o se diseminan.

Síndromes clínicos y agentes etiológicos asociados a feohifomicosis: Los síndromes

clínicos incluyen sinusitis invasora, a veces con necrosis ósea, así como nódulos o abscesos

subcutáneos, queratitis, masas pulmonares, osteomielitis, artritis micótica, endocarditis,

abscesos encefálicos e infección diseminada.

La mayoría de pacientes son inmunocomprometidos con formas subcutáneas nodulares

diseminadas, cerebrales y sistémicas o diseminadas.

Síndrome clínico Agentes etiológicos

Enfermedad alérgica Bipolaris spp

Curvularia spp

Oculares Curvularia spp

Bipolaris spp

Exserohilum spp

Cutáneas superficiales

(Dermotrópicos)

Hortaea werneckii

Piedraia hortae

Neoscytalidium dimidiatum

Scytalidium hyalinum

Subcutáneas

(Dermotrópicos)

Cladophialophora bantiana

Exophiala spinifera

Exophiala jeanselmei

Alternaria alternata

Bipolaris spicifera

Veronaea botryosa

Cerebrales

(Neurotrópicos)

Cladophialophora bantiana

Exophiala dermatitidis

Cladosporium cladosporioides

Rhinocladiella mackenziei

Neumonía Curvularia spp

Alternaria spp

Exophiala spp

Diseminada Scedosporium prolificans

Bipolaris spicifera

Exophiala dermatitidis

ZIGOMICOSIS

Zigomicosis es el término más global que existe para referirse a las infecciones causadas

por hongos del filo Glomeromycota ( antes Zigomicota). Sin embargo, a causa de que el

filo Glomeromycota ha sido identificado como polifilético, y no es incluido en los sistemas

actuales de clasificación fúngica, las enfermedades a las cuales puede aludir el término

Zigomicosis se opta por nombrarlas de manera específica,incluyendo: Mucormicosis (del

orden Mucorales), ficomicosis (del orden ficomicetes) y basidiobolomicosis (del

orden Basidiobolus).

Estas raras, pero aún serias enfermedades fúngicas que pueden llegar a implicar riesgo vital,

usualmente afectan la cara y la cavidad orofaringea.

La Zigomicosis es causada por especies de dos órdenes: Mucorales y Entomophthorales,

siendo el primero el que produce mayor cantidad de infecciones. Estas enfermedades son

conocidas como «mucormicosis» y «entomophthoramicosis», respectivamente.

 Orden Mucorales (mucormycosis)

o Familia Mucoraceae

 Absidia (Absidia corymbifera)

 Apophysomyces (Apophysomyces elegans)

 Mucor (Mucor indicus)

 Rhizomucor (Rhizomucor pusillus)

 Rhizopus (Rhizopus oryzae)

o Familia Cunninghamellaceae

 Cunninghamella (Cunninghamella bertholletiae)

o Familia Thamnidiaceae

 Cokeromyces (Cokeromyces recurvatus)

o Familia Saksenaeaceae

 Saksenaea (Saksenaea vasiformis)

o Familia Syncephalastraceae

 Syncephalastrum (Syncephalastrum racemosum)

 Orden Entomophthorales (entomophthoramycosis)

o Familia Basidiobolaceae

 Basidiobolus (Basidiobolus ranarum)

o Familia Ancylistaceae

 Conidiobolus (Conidiobolus coronatus/Conidiobolus incongruus)

FISIOPATOLOGÍA

Las infecciones del tipo zigomicótica son frecuentemente provocadas por hongos

encontrados en el suelo y en los vegetales en descomposición.

Mientras la mayoría de los individuos se ven expuestos a este tipo de hongos, un ser

humano normalmente puede combatir de manera adecuada este tipo de infecciones,

mientras que aquellos individuos con alteraciones inmunológicas resultan más propensos a

desarrollar una posible infección. Estos tipos de infecciones también son comunes después

de desastres naturales, tales como tornados y terremotos, donde las personas se

encuentran con múltiples heridas que pueden resultar expuestas al polvo del suelo o a

materia vegetal.

MUCORMICOSIS – INTRODUCCIÓN

La mucormicosis se manifiesta por una variedad de síndromes diferentes en humanos,

particularmente en pacientes inmunodeprimidos y aquellos con diabetes mellitus.

Las infecciones rinoorbitario-cerebrales y pulmonares devastadoras son los síndromes más

comunes causados por estos hongos.

Existe cierta controversia sobre la terminología utilizada para referirse a las infecciones

debidas a este grupo de hongos. El término «mucormicosis» se utilizó durante años y luego

fue reemplazado por «Zigomicosis» durante varias décadas.

Según estudios moleculares, «mucormicosis» es actualmente de nuevo el término

apropiado. El hecho de que la mucormicosis sea una infección humana poco común refleja

la eficacia del sistema inmunológico humano intacto. Esto se ve respaldado además por el

hallazgo de que casi todas las infecciones humanas debidas a los agentes de la mucormicosis

ocurren en presencia de alguna afección subyacente comprometida.

Los géneros que se encuentran con mayor frecuencia en las infecciones humanas

son Rhizopus , Mucor y Rhizomucor ; Cunninghamella , Absidia (ahora reclasificada

como Lichtheimia ), Saksenaea y Apophysomyces son géneros menos comúnmente

implicados en la infección. Las hifas de los Mucorales son distintas y permiten una presunta

identificación a partir de muestras clínicas.

PATOGÉNESIS

Los organismos Rhizopus tienen una enzima, la cetona reductasa, que les permite prosperar

en condiciones ácidas y con alto contenido de glucosa. El suero de individuos sanos inhibe

el crecimiento de Rhizopus, mientras que el suero de individuos con cetoacidosis diabética

estimula el crecimiento

La mucormicosis rino-orbital-cerebral y pulmonar se adquiere por inhalación de esporas.

En individuos sanos, los cilios transportan estas esporas a la faringe y se eliminan a través

del tracto gastrointestinal. En individuos susceptibles, la infección suele comenzar en los

cornetes nasales o en los alvéolos. Los agentes de la mucormicosis son angioinvasores; por

tanto, el infarto de tejidos infectados es un sello distintivo de la enfermedad invasiva.

Casi todos los pacientes con mucormicosis invasiva tienen alguna enfermedad subyacente

que predispone a la infección e influye en la presentación clínica. Las enfermedades

subyacentes más comunes son:

– Diabetes mellitus, particularmente con cetoacidosis

– Tratamiento con glucocorticoides

– Neoplasias malignas hematológicas

– Trasplante de células hematopoyéticas

– Trasplante de órganos sólidos

– SIDA

– Uso de drogas inyectables

– Traumatismos / quemaduras

– Desnutrición

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de mucormicosis es difícil de estimar, ya que no es una enfermedad de

notificación obligatoria y el riesgo varía ampliamente en diferentes poblaciones. Una

revisión de 929 casos de mucormicosis que se notificaron entre 1940 y 2003 señaló que la

diabetes mellitus era el factor de riesgo más común, que se encuentra en el 36 por ciento

de los casos, seguido de las neoplasias malignas hematológicas (17 por ciento) y el

trasplante de órganos sólidos o células hematopoyéticas (12 por ciento).

Malignidad y trasplante de células hematopoyéticas : entre los pacientes con malignidad,

las neoplasias hematológicas se asocian con mucha más frecuencia con la mucormicosis que

los tumores sólidos Sin embargo, incluso en pacientes con neoplasias hematológicas, la

mucormicosis parece ocurrir en menos del 1% de los pacientes Entre los receptores de

trasplantes de células hematopoyéticas (TCH), la incidencia notificada ha oscilado entre el

0,1 y el 2 por ciento, con la mayor incidencia en pacientes con enfermedad de injerto contra

huésped.

Los informes de varios países han observado un aumento de la mucormicosis en pacientes

con neoplasias hematológicas

Asociado a desastres naturales: se han producido casos de mucormicosis después de un

tornado, un tsunami y una erupción volcánica. Por ejemplo, en 2011, se produjo un brote

de infecciones necrotizantes de tejidos blandos causadas por Apophysomyces

trapeziformis en pacientes con lesiones traumáticas resultantes de un tornado en Joplin,

Missouri, Estados Unidos.

Asociado a la Infección COVID-19: se han notificado casos de mucormicosis en pacientes

diagnosticados con enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), pero la relación de estas

dos infecciones no está clara. Algunas de las infecciones de mucormicosis se diagnosticaron

varios días o un par de semanas después de haber sido admitido por COVID-19, y parece

razonable suponer que la mucormicosis (rinocerebral y pulmonar en estos casos) fue una

infección secundaria que surgió en un paciente crítico. con esteroides

Los otros informes de casos describen pacientes que fueron diagnosticados con

mucormicosis rinocerebral y COVID-19 simultáneamente y un paciente que fue

diagnosticado con mucormicosis gástrica cinco días después de la admisión por COVID-19

tratado con esteroides y tocilizumab.

PRESENTACIÓN CLÍNICA

La mucormicosis se caracteriza por el infarto y la necrosis de los tejidos del huésped que

resulta de la invasión de la vasculatura por las hifas, lo que se denomina angioinvasión.

El ritmo suele ser rápido, pero hay descripciones raras de infecciones con un curso indolente

Mucormicosis rino-orbital-cerebral – La presentación clínica común la mayor parte de la

mucormicosis es una infección rino-orbital-cerebral, que se supone comenzar con la

inhalación de esporas en los senos paranasales de un huésped susceptible. La

hiperglucemia, generalmente con una acidosis metabólica asociada, es la afección

subyacente más común. Una revisión de 179 casos de mucormicosis rinoorbitario-cerebral

encontró que 126 (70 por ciento) de los pacientes tenían diabetes mellitus y que la mayoría

tenía cetoacidosis en el momento de la presentación] Hay informes raros de

mucormicosis rinoorbitario -cerebral en ausencia de factores de riesgo aparentes

La infección suele presentarse como sinusitis aguda con fiebre, congestión nasal, secreción

nasal purulenta, cefalea y sinusitis. Todos los senos paranasales se involucran y la

diseminación a estructuras contiguas, como el paladar, la órbita y el cerebro, generalmente

progresa rápidamente en el transcurso de unos pocos días. Sin embargo, ha habido algunos

informes de mucormicosis rinoorbitario-cerebral con un curso indolente que progresa en el

transcurso de horas.

Las características distintivas de la diseminación más allá de los senos nasales son la necrosis

tisular del paladar que produce escaras palatinas, destrucción de los cornetes, hinchazón

perinasal y eritema y cianosis de la piel facial que recubre los senos nasales afectados y / o

la órbita).

Una escara negra, que resulta de la necrosis de los tejidos después de la invasión vascular

por el hongo, puede ser visible en la mucosa nasal, el paladar o la piel que recubre la órbita

órganos

Aproximación al diagnóstico

El diagnóstico de mucormicosis se basa en la identificación de microorganismos en el tejido

mediante histopatología con confirmación por cultivo. Sin embargo, el cultivo a menudo no

produce crecimiento y la identificación histopatológica de un organismo con una estructura

típica de Mucorales puede proporcionar la única evidencia de infección. Un médico debe

pensar en esta entidad en el entorno clínico apropiado y realizar pruebas invasivas para

establecer un diagnóstico lo antes posible. Por otro lado, los agentes de la mucormicosis

pueden colonizar las vías respiratorias o ser contaminantes en los cultivos, y el aislamiento

de estos hongos en un cultivo no necesariamente prueba la infección. Es necesario

interpretar los resultados del cultivo en el contexto de los signos y síntomas del paciente y

la enfermedad subyacente para determinar si se debe administrar una terapia antimicótica.

Las pruebas de suero, como el ensayo de 1,3-beta-D-glucano y el ensayo de galactomanano

de Aspergillus , se utilizan con mayor frecuencia en pacientes con sospecha de tener una

infección fúngica invasiva.

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

– La mucormicosis se manifiesta por una variedad de síndromes, particularmente en

pacientes inmunodeprimidos y aquellos con diabetes mellitus. Las infecciones rinoorbitario-cerebrales y pulmonares devastadoras son los principales síndromes causados

por estos hongos.

– Los organismos del orden Mucorales son omnipresentes en la naturaleza y se pueden

encontrar en la vegetación en descomposición y en el suelo. Los géneros que se

encuentran con mayor frecuencia en las infecciones humanas

son Rhizopus , Mucor y Rhizomucor ; Cunninghamella , Saksenaea y Apophysomyces es

tán implicadas con menos frecuencia en la infección.

CONCLUSIÓN

– El término que se está usando como hongo negro, está siendo mal utilizado dado que

las infecciones fúngicas a las que hace alusión la prensa no pertenecen al filo de los

Feohifomicosis sino al filo de los Glomeromycotas clase Glomeromycetes (antes

Zigomicetes) actualmente llamado género Mucormicosis – Orden Mucorales.

– La confusión probablemente esté dada por la presentación clínica, ya que al ser

angioinvasivos, hacen necrosis del tejido y el mismo se torna cianótico adquiriendo un

color negro.

