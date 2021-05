Piuke es parte del sistema de salud privado en el Departamento de Malargüe, y como tal no somos ajenos a la situación actual que la pandemia ha provocado. El Covid no solo ha traído muerte, dolor, secuelas por si mismo, sino que también ha condicionado la respuesta a otras enfermedades que lejos de tomarse cuarentena, están presentes ocasionando un gran impacto en la salud de nuestros vecinos. Estas estadísticas no figuran en los comunicados oficiales, y sin embargo diariamente vemos el daño que ocasionan frente a un sistema colapsado en permanente tensión con sus recursos abocados y consumidos por la pandemia.

En una decisión de sumar nuestro aporte, asumiendo nuestra responsabilidad, en una inversión con recursos propios, en un emprendimiento familiar y que solo es posible en el trabajo en equipo con personal administrativo y profesionales idóneos y de gran calidad humana, es que con gran esfuerzo y compromiso con nuestros vecinos damos inicio a la Unidad de Prevención Integral.

El objetivo de nuestra UPI es la pronta y oportuna atención presencial de patologías no relacionadas al COVID, que como se ha planteado, hoy les es difícil acceder a un tratamiento integral para poder evitar así complicaciones que pueden ser severas, invalidantes e incluso letales.

En cuanto a las consultas sospechosas de COVID respiratorias y febriles tenemos disponible nuestro programa de atención telefónica y virtual, donde a través del teléfono 2615723775 los pacientes diagnosticados, aislados como sus contactos estrechos pueden solicitar asistencia.

A solo unos pasos de la casa central abre sus puertas un sitio de asistencia dirigido a toda nuestra comunidad, funcionando desde hoy en formato similar a guardia. Las patologías a tratar son aquellas que técnicamente se las clasifican como urgencias, donde deben ser asistidas prontamente para no poner en riesgo la vida u órgano. De tal forma que no se conviertan en emergencias, donde si están en riesgo inmediato la vida u órgano, las que deben ser tratadas en centros asistenciales de mayor complejidad. Ejemplo de urgencias son: crisis hipertensivas, diabetes mellitus descompensada, cólicos abdominales, cólicos renales, dolores osteomusculares, y similares.

En edificio moderno ofrecemos servicio de enfermería, consultorio clínico y cardiológico, sala de estabilización equipada con cómodos sillones, música ambiental, agua e infusiones a disposición, y todo lo necesario para la asistencia correcta y eficiente.

De lunes a viernes las urgencias serán asistidas por médico clínico, cardiólogo, enfermería según las necesidades que cada paciente presente. Para ser atendidos en la U.P.I. las consultas serán derivadas desde casa central con una hoja de ruta.