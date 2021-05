Nadal: “La única forma de darle batalla a la pandemia es vacunando”

La ministra de Salud lo dijo en medio de un operativo sanitario en Las Heras. Asimismo, señaló que la situación epidemiológica de la provincia está en una meseta alta, por lo que remarcó la necesidad de cumplir con las medidas de protección.

La ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal, participó en el operativo sanitario contra la COVID-19 en el barrio Álvarez Condarco de Las Heras. Estuvo acompañada del intendente de ese departamento, Daniel Orozco, y la subsecretaria de Planificación y Cobertura Pública Sanitaria, Mariana Álvarez.

En el lugar, la titular de la cartera sanitaria aprovechó la oportunidad para hacer hincapié en la importancia de la vacunación. En este sentido, dijo que el próximo grupo que sigue es el que presenta “otro tipo de comorbilidades como hipertensión, enfermedades cardiovasculares e insuficiencia respiratoria, entre otras”. De esta manera, ratificó que la única forma de darle batalla a la pandemia es “vacunando”.

Sobre la cepa Manaos, detalló que las muestras que se envían a analizar son las de personas que dan positivo y vienen del extranjero, específicamente de los lugares en donde ha habido brotes de esta cepa, y las de aquellas personas que han recibido dos dosis de la vacuna y que luego de 14 días desarrollan la enfermedad.

La semana que viene, a partir del 18 de mayo, se van a reclutar muestras de diferentes lugares, luego de que la Nación eligió a Mendoza para este análisis en el Malbrán. De esta manera, “se realizará una vigilancia epidemiológica en la provincia, independientemente de los criterios que se utilizan para el estudio”. Agregó que “nos permitirá saber el grado de circulación de la variante Manaos”.

Situación epidemiológica de Mendoza

“La situación epidemiológica de la provincia está en una meseta alta, como lo hemos dicho”, comentó la ministra, y explicó: “Vamos evaluando semanalmente la situación y la semana 17, que fue la pasada, tiene una leve mejoría con relación a las semanas 16 y 15”. Según la funcionaria, en los indicadores de incidencia de casos Mendoza está aún un poco alto: “El total del Gran Mendoza es 537, pero estamos bajando y en algunas zonas estamos entrando en color verde, con bajo riesgo en el índice de relación de aumentos de casos”.

Nadal comentó además: “Hoy mejoramos en cuanto al aumento de casos, pero eso no significa que si esto aumenta por otras variables, como las bajas temperaturas, haya que empezar a tomar decisiones”.

En cuanto al índice de mortalidad por la COVID, Nadal explicó que hay más casos en números absolutos de personas fallecidas porque existen más contagios sostenidos en el tiempo. “Llevamos en un mes la cantidad de casos que tuvimos en el mayor pico el año pasado. Hay más cantidad de personas en estado crítico, pero el índice de mortalidad sigue por debajo de 2, la tasa que es la media nacional”.

En función de la situación, la ministra explicó que hay que esperar los resultados de las medidas adoptadas para analizar cómo continuar. “Por el momento no hay aumento exponencial, por lo que durante esta semana seguiremos igual y nos mantendremos expectantes”, completó la ministra.

Planta de oxígeno

Sobre el proyecto del justicialismo para que el Ejecutivo provincial ponga en funcionamiento la planta de oxígeno que existe en el Hospital Lagomaggiore, la funcionaria aclaró que “esa planta de oxígeno no va a solucionar la dificultad de la provisión de oxígeno, ya que las terapias y donde se consume más están alimentados por cisternas que llevan directo a la cama del paciente con un alto nivel de aire”. Y agregó: “Estas plantas no pueden proveer aire a las cañerías del hospital para camas UTI, y las máquinas de esa planta tienen 25 años y fueron ingresadas como equipamiento agropecuario y no sanitario, no pueden ser autorizadas por la ANMAT”.

Asimismo, agregó que estas máquinas se seguirán utilizando para cargar tubos de oxígeno que sean usados en pacientes en domicilios con requerimientos más bajos. “Lo que se está haciendo es poner a puesta, porque no funcionaba. Esas máquinas nunca proveyeron oxígeno. Se va a hacer el envasado en tubos de oxígeno. No son para sustituir el oxígeno que se les provee a las terapias intensivas”.

Clases en San Rafael

Sobre el pedido de suspender las clases que realizó el intendente de San Rafael, Nadal señaló que “la evidencia científica nos marca que la escuela no es el lugar donde más se contagian los chicos. Es allí el espacio en donde ellos están más contenidos; la escuela es un lugar de detección de casos en donde los estamos observando”.