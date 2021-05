Martín Guzmán reapareció y criticó la política de subsidios histórica del kirchnerismo

El ministro de Economía le reclamó una “autocrítica” a los sectores que responden a Cristina Kirchner y que impidieron una suba de las tarifas superior a los dos dígitos.

Cuando terminaba su peor semana en la política, el ministro de Economía Martín Guzmán rompió el silencio que guardó después del terremoto político que significó la orden nunca ejecutada que él mismo empujo para que renunciara el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo. El dilema se saldó a favor del funcionario delegado de La Cámpora y de Cristina Kirchner. El Gobierno debió confirmar que habría un único aumento de luz en todo el año y que la segmentación tarifaria llevaría más tiempo.

Este viernes, Guzmán -blanco preferido de los comentarios del cristinismo en la semana- recibió un fuerte respaldo del presidente Alberto Fernández, pero también se defendió solo y sostuvo sus argumentos contra el actual plan oficial de subsidios, lo que pareció un tiro por elevación a sus propios adversarios entre los que se cuentan desde el gobernador bonaerense Axel Kicillof a la vicepresidenta. Reclamó autocrítica y sostuvo que los subsidios energéticos en la Argentina favorecen a los sectores más pudientes.

“Tenemos que ser autocríticos. Los subsidios energéticos son pro-ricos en un país con un 57 por ciento de pobreza infantil. Estamos gastando subsidios de luz y de gas en un sector que no es prioritario, en barrios donde vive gente de altos ingresos”, sentenció Guzmán.

El marco fue un acto de la Mesa contra el Hambre en el museo del Bicentenario con el jefe de Estado, que este sábado lo subirá a su avión para ser parte de la comitiva de la gira presidencial. Guzmán fue el penúltimo orador en la ceremonia donde se anunció un acuerdo de precios de carnes, aumentos de la tarjeta Alimentar y un mercado federal ambulante en los barrios más postergados del Gran Buenos Aires, bastión de la coalición oficialista.

“Esos recursos -los subsidios- tienen que ser utilizados para aquellos que más lo necesitan. Nuestro compromiso es agilizar la inversion y desde las inversiones del estado dedicar los recursos a quienes mas lo necesitan”, precisó Guzmán, que por la mañana había participado de un acto en Pilar con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.

En otra referencia que también pareció estar dirigida al kirchnerismo, Guzmán se refirió a la necesidad de que las cuentas públicas tengan una “consistencia macroeconómica”. “La consistencia de la economia, es algo que afecta de forma directa a la vida de la gente. Cuando no se actúa de una forma consistente es cuando los problemas se vuelven bien profundos y se agravan”, señaló.

Con tono docente, el ministro puso como ejemplo las consecuencias del plan financiero de Cambiemos cuando era Gobierno. Sin embargo, los destinatarios estaban dentro de la propia administración.

El jefe de la Cartera económica -que no estuvo presente en el acto de Ensenada para plasmar la foto de la unidad en el que participó Cristina Kirchner- también distinguió la tendencia dialoguista del Presidente. “Seguimos el liderazgo de nuestro Presidente que siempre marca una línea que va a tranquilizar a nuestra sociedad y a la economía”, reflexionó Guzmán. El ministro no solo se refería a los actores políticos; también busca tender puentes con el empresariado.

El cristinismo, que el miércoles salió a escenificar la indiscutible permanencia de Basualdo, que participó de un acto con el sindicato de Luz y Fuerza, esta vez eligió no contestar al ministro. De todos modos, insistieron en que fue Guzmán y no Basualdo quien no avaló avanzar con aumentos segmentados.

Más componedor, durante su discurso Guzmán elogió la sanción del impuesto a la riqueza que impulsó en Diputados el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner.

El Presidente, a la hora de su discurso, elogió a su ministro, pero también cuestionó al empresariado y le pidió más tiempo a los acreedores. «Martín ha hecho un enorme trabajo enorme en materia de ordenar la deuda y esperamos poder terminar el trabajo pendiente que hemos heredado. Todos deben saber que los acreedores deberan esperar hasta que los argentinos recuperen la dignidad de vivir en una sociedad que los contenga», dijo.

En el Palacio de Hacienda enfatizaron que el jefe de Estado y el ministro tendrán una semana a solas, en Europa, para «unificar el discurso».

