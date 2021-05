Malargüe: Carta abierta a nuestro pacientes de PAMI

Nos dirigimos mediante esta nota a los afiliados de PAMI Malargüe para dar a conocer por qué decidimos lamentablemente, no continuar brindando atención bajo el formato medico de cabecera. Al no contar con herramientas mínimas para poder dar un trato profesional a la altura que cada uno de uds merece, tanto es así, que no podemos ni ética ni moralmente seguir trabajando en esas condiciones.

Lamentamos mucho y nos duele que este sea el desenlace de nuestro paso por PAMI ya que ambas emprendimos esta tarea con todas las ganas de prestar la mejor atención médica posible a todos, con un gran compromiso humano con una población históricamente relegada y muy vulnerable, aún más en esta pandemia. Creemos y estamos convencidas que el sistema debe cambiar y deseamos que lo haga pronto por el bienestar de todos los beneficiarios de la obra social.

Agradecemos a cada paciente por la confianza y el cariño que en este tiempo recibimos de cada uno de uds, y queremos que sepan que a pesar de no poder continuar en estos términos, pueden seguir contando con nosotras, en otro formato, de otra manera, y siempre con la mayor profesionalidad y calidad de servicio que nuestro conocimiento y valores humanos determinan.

Atentamente

Dra Villaverde Paola (MP 13957)

Dra Villegas Claudia (MP 13932)