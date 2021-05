Leche materna: en 2021 ya se han pasteurizado 345 litros

El dato surge desde el Banco de Leche del Hospital Lagomaggiore. La donación de leche humana es la mejor opción para alimentar a bebés de bajo riesgo. En pandemia se recomienda no abandonar la lactancia materna.

Todos los 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la donación de leche humana. Se debe a la firma de la denominada Carta de Brasilia, en 2005, un acuerdo para crear una red internacional de bancos de leche a la que se unieron 13 países y organizaciones internacionales de América del Sur y América Central.

En el Hospital Lagomaggiore de Mendoza funciona el Banco de Leche Humana provincial. Es uno de los ocho bancos que hay en el país y, en lo que va del año, ya ha pasteurizado 345 litros.

Mendoza cuenta con una red de leche humana con centros de lactancia en diez hospitales: Paroissien, Perrupato, Carrillo, Notti, Malargüe, Schestakow, Metraux, Misericordia, Scaravelli, Santa Isabel, además del Banco de Leche Humana del Lagomaggiore.

Los profesionales marcan que la leche humana donada y pasteurizada es la mejor opción para alimentar a los recién nacidos de alto riesgo, en caso de que no puedan recibir leche de su propia mamá, ya que tiene buena tolerancia, permitiendo el progreso de la alimentación y disminuye la morbimortalidad.

La leche materna

Se trata del único alimento que el niño necesita en los primeros seis meses de vida. Es la primera inmunización del bebé, no existen fórmulas alternativas para su protección. Además, le brinda al recién nacido todos los elementos que necesita para su crecimiento y desarrollo saludable. Está adaptada a las necesidades y posibilidades del niño y por ello se digiere más fácilmente que cualquier otra leche.

A través de la leche se transmiten al bebé factores de protección (anticuerpos) que lo protegen contra las enfermedades más comunes cuando son muy pequeños y hasta que sean capaces de formar sus propias defensas.

La leche materna procesada es empleada para alimentar a bebés que no pueden recibir leche de su propia madre. La administración de leche materna resulta particularmente eficaz para alimentar a los recién nacidos de riesgo, ya sea por su prematurez extrema, su bajo peso al nacer u otras causas.

¿Cómo donar?

Puede ser donante cualquier madre que tenga leche en abundancia y apruebe una serie de condiciones, similares a las requeridas de un donante de sangre. Entre ellas, no fumar, no beber alcohol, no tomar medicamentos que no estén indicados por el médico y no consumir drogas de abuso.

Además, las mujeres deberán autorizar la donación a través de un consentimiento informado y poseer análisis de sangre y orina previos y normales.

Si la mamá cumple los requisitos, se deben seguir estos pasos:

Llamar al 5204611.

Realizar un examen de sangre en el domicilio de la madre.

Se guarda la leche materna en el congelador.

Se pasa a buscar el frasco por el domicilio.

Clasificar y pasteurizar la leche.

Vías de comunicación

Para donar, las interesadas pueden comunicarse a través de distintas vías: al 5204611 5204752, al correo bancodelechemendoza@gmail.com, página www.bancodelechemendoza.com.ar o a través de Facebook en Banco de Leche Humana Mendoza.