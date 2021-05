Julieta Gelvez, con el objetivo de debutar este año en la Fórmula 3 Metropolitana

La piloto mendocina de 26 años forma parte además de Toyota Gazoo Racing Mendoza.

La joven piloto oriunda de Colonia Segovia, Guaymallén, y residente en Ciudad divide cada jornada semanal entre su actividad laboral en una empresa de televisión satelital y su pasión por el automovilismo deportivo.

Su constancia y perseverancia no le permite bajar los brazos y con esfuerzo sigue adelante buscando incrementar su presupuesto para correr, saltar a la pista y no perder ritmo. Poco a poco se va entusiasmando con cada paso hacia adelante, de cara a su futuro automovilístico a nivel nacional.

La piloto tiene grandes expectativas para este año, considerando que ya forma parte del proyecto Toyota Gazoo Racing Mendoza, y la firme posibilidad de debutar en el segundo semestre de 2021 en la Fórmula 3 Metropolitana. Reconoce que lleva la pasión por el deporte motor desde niña. Recuerda que todo comenzó cuando tenía 12 años y fue a ver junto a su padre y su abuelo una carrera de TC 2000 en el autódromo El Zonda de San Juan.

Dos años después comenzó a correr en karting, con el sueño de aprender, competir y llegar a categorías nacionales. Para lograr ese objetivo trabaja, entrena todos los días y busca sponsors, lo que le permite ilusionarse con cumplir su sueño en los próximos meses.

Julieta explicó que “el objetivo para este año es debutar en la categoría Fórmula 3 Metropolitana, que acompaña al TC Mouras, TC Pista Mouras y TC Pick Up en algunos eventos. Está fiscalizada por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y sería en el equipo de Ricardo Xamar. Son autos con chasis Crespi y motorización Renault 1.6”.

Al respecto, comentó que “con el equipo de Xamar he realizado dos pruebas en Buenos Aires, una en Arrecifes y la otra en el Roberto Mouras de La Plata. Con anterioridad, para aprender lo que era una auto de fórmula, hice dos pruebas con Juan Manuel Basco en el autódromo Jorge Ángel Pena de la ciudad de San Martín”.

En el Toyota Gazoo Racing Mendoza

“Como principal sponsor en la actualidad –agregó–, he conseguido ingresar en el Toyota Racing Mendoza. Todas las competencias que yo haga, ya sea karting, auto, fórmula, ellos me van a dar una mano, sea a nivel zonal o nacional. Como presupuesto, tengo reunido 40 por ciento aproximadamente, no es mucho, pero bastante para mí, ya que no tengo las posibilidades económicas para poder correr, y tener ese porcentaje ya es mucho”.

En cuanto a su entrenamiento, la piloto señaló: “Entreno todos los días de mi vida, porque me gusta estar bien preparada para lo que venga, para cualquier actividad. Los fines de semana trato de no estar nunca parada y meter entrenamientos de karting. Hace poco pude volver a armar el motor de la mano de Cóndor Moscetta, por lo que estoy tratando de girar en karting los fines de semana”.

Manifestó también que entrena en un Centro de Entrenamiento Visual, Mental y Físico ubicado en Ciudad, “donde me ayudan mucho en la parte física. Antes entrenaba allí la parte mental, pero por cuestiones económicas tuve que dejar y solo hago musculación y no paro un segundo, esa es la idea”.

En cuanto a ese ritmo de entrenamientos y exigencias, Julieta destacó: “Cuando voy a un circuito, lo único en que tengo que ocupar mi mente en aprender frenaje, el tránsito en una curva, las vueltas, los cambios, la puesta a punto del auto, conocer el circuito, porque a cada uno que voy no lo conozco, me largo y durante el rodaje voy aprendiendo”.

Finalmente, la piloto destacó: “Amo mucho el deporte, además de trabajar todos los días, que eso me mata y acorta mucho el tiempo para buscar sponsors y entrenar, pero no importa, desgraciadamente no queda otra, hay que trabajar y agradezco tenerlo. Volviendo al tema del entrenamiento, lo voy alternando. Tres días a la semana, por protocolos, voy al gimnasio, con la sanitización de todos los elementos que usamos, la utilización de guantes y barbijos durante la actividad, ya que son espacios reducidos. Los demás días le meto entrenamiento físico en parques, en mi casa, montaña, ruta, senderos o piedemonte”, concluyó.