Coronavirus: Malargüe decretó 10 días de asueto administrativo

El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, decretó un asueto administrativo hasta fin de mes para los agentes municipales a raíz del incremento de casos de coronavirus en el distrito sureño. El cacique adelantó que le pedirá a Rodolfo Suarez que elimine las compras por DNI en su territorio.

La nueva medida rige desde este jueves hasta el 30 de mayo. Al respecto, Ojeda sostuvo que es el tiempo de tomar este tipo de decisiones porque “es cuando los casos empiezan a incrementarse”.

“Son 1.600 agentes municipales, aproximadamente, los que hoy se irán a sus casas y quiero dejar en claro que esta medida no es para que se vayan al campo, al asado familiar o que salgan, la intensión es que se queden en sus casas”, resaltó.

A pesar de esta determinación, la comuna garantiza el funcionamiento de las áreas esenciales como Servicios Públicos y Defensa Civil, entre otras.

Durante el periodo de asueto, las autoridades analizarán cómo continuará el funcionamiento de cada una de las áreas municipales debido a que hay casos donde la cantidad de personas supera las permitidas para cumplir con los protocolos preventivos.

Además, Ojeda le solicitará al gobernador Rodolfo Suarez que elimine las compras por DNI en Malargüe y que los negocios de cercanía cierren a las 22.

Los Jardines Maternales, CAES, academia de Inglés y deporte municipal también adhieren al asueto administrativo, al igual que las personas incluidas en los planes sociales.

Sobre las actividades deportivas privadas, afirmó que se reunirán con los referentes la semana próxima para consensuar el seguimiento de las mismas, bajo estrictos controles sanitarios y en donde solo ingresen los jugadores.

Las ferias, iglesias y gimnasios continuarán funcionando con los protocolos establecidos a nivel provincial.

El pedido a los vecinos

“Los contagios no están en los trabajos, ni en las compras; están en el asado familiar, las juntadas, fiestas clandestinas, rodeos en la zona rural, eventos y demás actividades de esta índole”, sostuvo el cacique.

Y agregó: “Necesitamos 90 días para cuidarnos como nunca, hay que dejar de salir a fiestas clandestinas, eventos y compartir elementos”.

Así, los inspectores recorrerán los barrios y multarán a aquellos que estén incumpliendo con las restricciones vigentes.

“Si el evento es en una casa privada, el dueño de la vivienda será pasible de una multa de $100.000 y en caso de que no la pague, la misma se cobrará por vía apremio. Cuando el encuentro sea en un espacio abierto o público, la multa será de $50.000 por cada persona que esté allí y si no la pagan, no se les entregará la licencia de conducir hasta que no cancelen el valor de la misma. Estas multas queremos cobrarlas porque no queremos jugar con la salud de las personas”, describió Ojeda.

