El Consorcio Ferrocarril Unión Pacífico, presidido por el intendente de General Alvear, Walther Marcolini, presentó el proyecto de reactivación del ferrocarril Sarmiento entre Realicó y ese departamento al Secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gil.

Jornada buscó más detalles del tema y habló con el gerente del Consorcio y Secretario de la Federación Económica de Mendoza, Alejandro Orlando expresó: “En esta etapa vamos a recuperar la infraestructura ferroviaria entre estaciones de Realicó (La Pampa), pasando por el sur de San Luis y llegando a General Alvear y su conexión a la vía de Carmensa. Son Alrededor de 380 km. de vías. El trabajo a realizar es integral y contempla toda la infraestructura de vías, estaciones y material tractivo y rodante”, indicó.

“Es un trabajo arduo que lleva cerca de dos años y continuamos avanzando según el convenio con la UTE”, compuesta por las empresas China Railway 17 TH Bureau Group Co. Ltd, China Energy Power Design Institute Co. Ltd y la argentina Energía Patagónica S.A., dijo Orlando.

“ES un proyecto muy interesante, muy competitivo que además apunta a un complejo de pasos de baja altura como son el paso Pehuenche, el Vergara y próximamente el paso Las Leñas”, señaló.

Un poco de historia

El presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles Pablo Martorelli sostuvo: “Esto responde a los criterios de una planificación estratégica que supera los límites de una provincia, fue muy productiva la reunión. Este proyecto es completo, está realizado hace varios años y pasó muchos filtros, donde no tuvo objeción de prácticamente nadie, ahora se está esperando participar en una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Transporte, y hoy se agrega este nuevo elemento de participar en una nueva mesa de trabajo con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en un proyecto de planeamiento estratégico que ya tiene alcance internacional, con la posibilidad de cruzar a Chile”, expresó.

El estado del proyecto

Ya se superaron los requerimientos técnicos con los profesionales de origen chino, quienes incluso recorrieron el trazado en dos oportunidades. Los próximos pasos a seguir tienen que ver con la convocatoria a la Mesa de Trabajo con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y la devolución del Ministerio de Transporte de la Nación para la mesa de trabajo del análisis del proyecto, pero principalmente con los aspectos relativos al financiamiento acordado con la UTE chino argentina.

“Ya estamos en estado de ejecución pero hay que ver como retoma el trabajo el ministerio de Transporte tras el fallecimiento del ministro (Mario Meoni) pero sabemos que también el ministerio de Obras Públicas quiere que el poryecto forme parte de un desarrollo integral de comunicaciones y desarrollo territorial que esa cartera quiere armar para toda la Argentina”, dijo Orlando.

“Sabemos que la inversión se puede hacer y los chinos están dispuestos”, afirmó.

La conformación y el objetivo del consorcio

El consorcio para el proyecto está formado por las Municipalidades de General Alvear, Malargüe, San Rafael (las tres de la provincia de Mendoza), Rancul, Realicó (las dos de la provincia de La Pampa), Unión (provincia de San Luis), Lincoln (provincia de Buenos Aires) y el Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF), como personas jurídicas.

Su propósito es reactivar y operar los ramales ferroviarios que atraviesan esos municipios, los que se hallan desactivados (sea por clausura oficial o por abandono de su operación), con el fin de brindar servicios de transporte de pasajeros, encomiendas, turismo y cargas, de modo de volver a integrar zonas que fueron relegadas por el abandono del tráfico ferroviario en diferentes épocas (gobierno militar en 1978 y gobierno civil en 1993) y recuperar el trazado original de la unión entre los Océanos Atlántico y Pacífico planteados desde el Siglo XIX por este mismo ferrocarril.

El consorcio destaca que “éste convenio resulta de suma importancia para la concreción de esta ambiciosa obra que comprende un sistema bimodal integrado por aproximadamente 1.400 kilómetros de red ferroviaria y que busca potenciar el desarrollo interregional de la zona central del país”.

Algunos números de la iniciativa interregional

El total del tramo del proyecto, incluyendo todas las conexiones con el corredor principal, son 1.400 km. de vías.

La iniciativa integral incluye vías, obras, señalamiento, comunicaciones, edificios de estaciones, playas, talleres, equipamiento, locomotoras, vagones y coches-motor. También capacitación de personal para trabajar en cada fase del proyecto y en la futura operación ferroviaria. La inversión total aproximada U$S 2.300 millones.

Tramos y etapas:

Etapa 1: Tramo Realicó (La Pampa) a Colonia Alvear Oeste y Carmensa (Mendoza), por Unión: reconstrucción integral.

Etapa 2: ramales del Sur de Mendoza, con dos fases:

A) Troncalización hacia Malargüe y reactivación general con la conexión a Lencinas y Palmira y renovación y/o reconstrucción según tramos. Conexión con Paso Libertadores.

B) Conexión internacional a Chile, tanto intermodal en nodos logísticos de frontera, como también mediante un nuevo enlace ferroviario físico en pasos a determinar (Las Leñas o Planchón Vergara). Obra nueva.

Acceso a la red ferroviaria chilena de trocha ancha, a la ciudad de Santiago y a tres puertos del Océano Pacífico.

Etapa 3: Mejoramiento y/o renovación de los ramales de conexión y circulación desde Realicó hacia el litoral fluvio-marítimo del eje Río Paraná (puertos y sectores industriales zona Rosafé, Villa Constitución, San Nicolás, Zárate y Campana), Río de la Plata (puertos de Buenos Aires y La Plata) y puertos atlánticos de Quequén y Bahía Blanca-Rosales. Abarca 11 complejos portuarios públicos, privados y mixtos con accesibilidad ferroviaria.

Etapa 4: Conexión estratégica con la Mesopotamia y países limítrofes: Eje estratégico penta-nacional (Argentina-Brasil-Uruguay-Paraguay-Chile). Nodo logístico en Mercedes y planta de bitrochaje ferroviaria en Zárate.

El proyecto también prevé desarrollos colaterales de cada economía regional, ya que el convenio firmado con la UTE dedica un capítulo a la posibilidad de inversión de capitales chinos en este sentido. A lo largo del corredor existen desarrollos, por ejemplo agrícolas ganaderos en la zona pampeana, en la zona del sur de Mendoza y San Luis industrias vitivinícolas, frutihortícolas y mineras. En principio será para trenes de carga pero proyectan el transporte de pasajeros y el desarrollo turístico.

