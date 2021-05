Así está el armado de frentes en los partidos mendocinos

En el oficialismo, quieren sumar una fuerza más ante la salida del PD. Los demócratas y el Mendoexit buscan ser la tercera fuerza. Y el Frente de Todos tiene pendiente su congreso.

Los tiempos políticos ya se van redefiniendo y el Senado de la Nación avanzará, de no mediar sorpresas, en la semana con la aprobación del nuevo calendario electoral. Así, la ley modificará no sólo las fechas en las que iremos a votar, sino también los plazos en la que los partidos en Mendoza tendrán que cumplir con dos requisitos fundamentales: la oficialización de los frentes o alianzas y la confirmación de sus candidatos.

Sucede que la norma no sólo popone postergar por un mes las PASO -del 8 de agosto al 12 de septimbre- y las Generales -del 24 de octubre al 21 de noviembre- sino también modifica los plazos del registro de candidatos y de la oficialización de listas de 60 a 45 días previos a la elección.

Cuando la norma sea aprobada y reglamentada, la Cámara Nacional Electoral -que preside Santiago Corcuera- tendrá que confirmar el nuevo cronograma.

Por lo pronto, las expresiones mendocinas de las fuerzas políticas están en etapa de definiciones para los comicios legislativos.

El calendario electoral todavía vigente señala que el miércoles 9 de junio los partidos políticos deberían inscribir los frentes o alianzas que compondrán para esta batalla de medio término. En tanto, el 19 de junio deberían registrar a los candidatos para el Congreso, la Legislatura y los concejos deliberantes.

El sello demócrata

En este panorama, el escenario político mostrará algunas variaciones importantes respecto de las elecciones de 2019.

El primero de ellos, como es público, es que el Partido Demócrata decidió salir del Frente Cambia Mendoza. En este esquema, el partido conservador decidió recientemente conformar una nueva alianza con el más que nobel partido Éxito -del que viene el Mendoexit- y ahora también con las fuerzas liberales de Partido Uni2, Servir y Partido Unir. Ya le dieron un nombre curioso: «Mesa de enlace».

«Siempre ha habido confusión con las alianzas, que son electorales y vencen el día de la elección«, resaltó Aldo Vinci, actual apoderado de los demócratas. El ex legislador provincial aprovechó para recalcar que «no hemos sido copartícipes del Ejecutivo y una junta de gobierno decidió continuar por fuera» de Cambia Mendoza.

Pero en esta nueva coalición, que busca ser la tercera fuerza que saque tajada de la torta electoral -con la intención de desplazar al Frente de Izquierda y a Protectora-, hay un dato político no menor: de estas fuerzas, sólo el PD tiene personería política, es decir, el reconocimiento formal para competir con el nombre en los próximos comicios y que es otorgada por la Justicia Electoral. Con los plazos encima, no tendrán tiempo para llegar hechos con los trámites al momento de la presentación formal.

Así las cosas, Vinci anticipó que tanto el Mendoexit como los libertarios «se integran a nuestras listas. Nuestra carta orgánica faculta a incluir a extrapartidarios«, por lo que no haría falta una nueva convención partidaria.

Una situación que ha enojado a los radicales y a otros demócratas disidentes, porque consideran que el partido conservador debería haber realizado un congreso para aprobar la salida de la coalición oficialista.

De esta manera, por ahora todas estas expresiones correrán bajo el sello del PD, al menos por ahora. En tanto, en la sede de calle Sarmiento ven «lejana» la posibilidad de que se sume otro partido.

La alianza más amplia

En el oficialismo en tanto, no tienen deudas pendientes en el fuero interno de cara a los trámites administrativos en los órganos electorales. Tras la salida del PD, buscan sumar a otra fuerza. La estrategia frentista es clara: armar la alianza de gobierno más amplia posible para evitar la fuga de votos a las terceras fuerzas.

«No tenemos instancia pendiente en el partido, pero tenemos que actualizar qué partidos quedarán en el frente«, sostuvo el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, presidente de la UCR. En este punto, el socio mayoritario, el radicalismo, ya tuvo su congreso partidario en noviembre pasado y se autorizó el armado de los frentes electorales.

Con la salida del PD, cuál es la plantilla actual de Cambia Mendoza: «Tiene la misma foto que en 2019, excepto que con el PD que ha hecho su salida de manera informal«, indicó García Zalazar. Esta composición incluye al PRO, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Mas Fe, Partido Renovador y Libres del Sur.

«Es un frente bien amplio.En Mendoza tiene características distintas que no están en Santa Fe, ni en Córdoba, en ninguna es tan amplio como acá«, afirmó.

Una conformación que va de la derecha a la izquierda y a la que el presiente de la UCR aspira a sumar, entre ellos, a Recrear, el partido de Ricardo López Murphy.

«Concretamente, con Recrear hay un diálogo, el apoderado es Sergio Miranda -un ex PD que también ha formado parte de gobiernos con el radicalismo-. Tienen la intención de ir en Cambia Mendoza, pero dependen de algunas definiciones nacionales«, indicó el intendente radical. En este punto, hay una garantía que el propio Lopez Murphy le ha dado a Alfredo Cornejo: no presentarán listas propias donde Cambiemos tiene chances de ganar para no ser funcionales al kirchnerismo.

En tanto, si bien por el momento la pretensión es tener una lista unificada, en el radicalismo no desprecian la ide de ir a Primarias. «La primaria ha sido una buena herramienta para dirimir, hoy es muy temprano. Se va a hacer todo el esfuerzo, pero no vemos mal las primarias», sostuvo García Zalazar.

El otro punto en el que hay que estar atentos, según el presidente de la UCR, es el nuevo cronograma que fije la Cámara Nacional Electoral. Con todo, la modificación que corre un mes las fechas no traería grandes cambios para el escenario local, advierte García Zalazar.

«Creo que no modificaría el escenario político en Mendoza, pero es cierto que le da más aire al Gobierno nacional para solucionar con los grandes errores que ha cometido, como la pandemia, las vacunas y la inflación que no para. En un mes la gente no va a modificar mucho su decision, pero le permite acomodar al gobierno su estategia», concluyó.

El congreso del kirchnerismo

En tanto, en el Frente de Todos tenían previsto celebrar un congreso partidario la próxima semana con una modalidad presencial-virtual, pero las restricciones han provocado su postergación. Ahora, la idea es convocar para antes del 9 de junio. Este congreso servirá para autorizar al PJ a integrar las alianzas electorales.

Quedan algunas cuestiones por definir en el interior del peronismo mendocino. Entre otras, la proclamación de los requisitos para los candidatos, es decir, las reglas con las que competirán. A saber, la paridad de género, los avales y el piso de votos o la obligación de presentar candidatos en todos los departamentos.

El PJ tiene a su enemigo en la mira.

Pero a la vez, hay cuatro departamentos cuyas elecciones internas fueron frenadas en 2020 debido a la pandemia. Se trata de Guaymallén, General Alvear, Santa Rosa y Malargüe, comicios que definirían los congresales para la convención partidaria. Sin embargo, desde el PJ señalaron que estos congresales se podrán prescindir ya que «no son muchos» y además esos cuatro departamentos «no perderán representatividad. Es una situación excepcional», describió una fuente consultada.

Preparan los protocolos para ir a votar

Jorge Albarracín es el actual titular de la Junta Electoral, uno de los órganos administrativos que está a cargo -en parte- del proceso en Mendoza. Con la modificación acordada por las distintas fuerzas políticas en la Nación, ex el legislador y apoderado de la UCR, observó una «contradicción» en el proyecto impulsado por la Casa Rosada.

«Hay una especie de contradicción porque la ley busca hacer la campaña más corta,pero cuando ya anunciaste los candidatos, los tenés instalados«, afirmó. Es decir, están en campaña.

En tanto, si bien el corrimiento de las fechas se justifica debido al impacto de la segunda ola de coronavirus en el país, también se está analizando los protocolos para ir a votar. El protocolo tiene que ser reglamentado por la Cámara Nacional Electoral con el ministerio de Salud, a quien ya pidieron la vacunación para que los empleados puedan trabajar ya inmunizados ante el horizonte electoral.

Pero ya hay un cambio que improtante para evitar las aglomeraciones. Según indicó Albarracín, cada escuela no podrá tener más de ocho mesas, por resolución de la Cámara. Esto implicaría cambios a la hora de ir a votar a los establecimientos. El funcionario local explicó que falta definir los circuitos electorales. «La idea es no correrlos», expresó Albarracín, para dar cuenta de que un votante no deba trasladarse a una distancia muy lejana de la escuela donde venía sufragando.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/foto-electoral-asi-esta-el-armado-de-frentes-en-los-partidos-mendocinos