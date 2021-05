Alberto Fernández: “Lo que más busco resolver es el tema de la deuda”

En diálogo con la señal de noticias C5N, el mandatario expresó: “El balance de la gira es positivo, aquello que nos propusimos lo hemos logrado, que era que Europa prestara atención respecto a la negociación de la Argentina con el FMI”.

“El encuentro con Kristalina Georgieva [titular del Fondo] fue muy productivo, donde pude explicarle en qué lugar estaba la Argentina. La noté comprensiva respecto a los problemas que tenemos y valoró lo que estamos haciendo con Europa. En el caso del Ministro de Italia, nos propuso incorporar el problema que estamos planteando”, sumó.

El presidente Alberto Fernández se reunió en Roma con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el primer encuentro presencial entre ambos.

En esa misma línea, dijo: “La decisión la tiene que tomar el directorio del Fondo, eso exige que los países estén acompañando. Me quedó pendiente la charla con [Angela] Merkel y quedamos en hablar la semana entrante. Sí pude cenar con el Ministro de Economía de Alemania y le plantee nuestras inquietudes, lo vi atento a lo que decíamos”.

“Quiero que haya acuerdo con el FMI lo antes que se pueda. Acordar con el Fondo es necesario, el problema es cómo hacerlo. No puedo acordar y desatender lo que estoy planteando. Lo que nos ocurrió a todos con la pandemia es que nos obliga a repensar cómo será la economía en el futuro”, sostuvo y agregó que su preocupación es también cómo repercuten los intereses en 2026 y 2027.

Y expresó: “Quiero llegar a un acuerdo que se pueda cumplir y no uno que quien esté gobernando en 2028 tenga que sentarse a hablar. En los tiempos en que vivimos, la economía debe revisar el contenido moral que ha perdido con el correr de los años, fundamentalmente en las últimas décadas”.

Pedido a la oposición

El jefe de Estado consideró que “lo mejor que podría hacer” Juntos por el Cambio sería “acompañar” a la actual administración a “salir del problema de la Argentina”.

“No sé si son conscientes de que, después del daño que hicieron, lo mejor que podrían hacer es acompañar a salir del problema de Argentina”, sostuvo Fernández en referencia al proyecto oficial de reforma del Ministerio Público Fiscal, que la oposición rechaza.

El mandatario disparó: “Hoy no tenemos procurador [general] porque ellos persiguieron judicialmente a la procuradora, hicieron lo necesario para que renuncie y la amenazaron de mil modos”, en referencia a Alejandra Gils Carbó, quien dejó el cargo en 2017.

“Después de tanta desvergüenza, tendrían que ayudar. Es lo que yo más les pido después de que nosotros recibimos el país que recibimos, en las condiciones económicas y éticas que lo recibimos”, dijo.

Su postura sobre Venezuela

“En un mundo que está en pandemia, sostener situaciones de bloqueos como ocurren en Cuba y en Venezuela es definitivamente deshumano. No se puede permitir una cosa de esa naturaleza”, remarcó el Presidente, quien además contó que “planteó la necesidad” de que se termine tal bloqueo y que Estados Unidos tenga una política distinta. “Se lo he dicho también a los líderes europeos”, sumó.

“Tenemos que seguir trabajando juntos para que los venezolanos encuentren una respuesta a lo que les está pasando y una salida a lo que ellos entienden debe ser corregido. Soy un hombre que respeta mucho las instituciones y que cree que deben funcionar como corresponde”, dijo.

Economía argentina

Fernández también se refirió a la economía local, donde hubo noticias desalentadoras respecto a la inflación y los números de pobreza. “Me preocupa mucho el aumento de los precios, es inexplicable. Sinceramente no hay ninguna razón para explicar esos aumentos”, sostuvo.

Además, apuntó, sin nombrarlos, contra los empresarios: “Algunos están apurando su ganancia y están perjudicando a la gente. Mi obligación es con los ciudadanos. No estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados”.

Y lanzó: “Las industrias alimenticias no tuvieron paritarias que le exigieron mayores ingresos. Quiero que el salario real de este año crezca. Lo único que ha pasado es que algunos han dicho ‘aprovechemos el momento’. Quiero que todos ganen, pero que nadie pierda. Si uno gana mucho y otro pierde mucho, no es una sociedad, es una estafa”.

Al respecto, sumó: “Los sindicatos están en busca de un acuerdo social y han sido muy moderados en sus pretensiones. Quiero que este año el salario real crezca, todos cerraron 5 puntos más que lo que proyectaba el presupuesto como inflación y, evidentemente, la inflación se ha acelerado más”.

Presencialidad en las escuelas

Por otro lado, defendió la suspensión de las clases presenciales, al subrayar que mantener las aulas abiertas es “un riesgo creciente” y que la caída de casos de coronavirus fue más significativa en el conurbano que “en la ciudad, donde las clases siguieron y los controles estuvieron más relajados”.

“Hoy, las clases presenciales son un riesgo que se potencia, creciente, es la experiencia vivida en todo el mundo. El resto es discusión política. Estoy aplicando los recursos que la ciencia ha aplicado para situaciones como estas”, afirmó.

“Las restricciones son muy necesarias. En los lugares donde se cumplieron, por ejemplo el Gran Buenos Aires, la caída [de casos] fue más importante que en la ciudad, donde las clases siguieron y los controles estuvieron más relajados”, subrayó el mandatario.

Cuando el decreto que estableció restricciones -entre ellas, a la presencialidad escolar- entra en su última semana de vigencia, el Presidente admitió que deberá firmar otro decreto si no se aprueba la ley que envió al Congreso para fortalecer las decisiones sobre la pandemia. “No estoy empeñado en que los chicos no vayan a clases; estoy muy dolorido con que los chicos no vayan a clases”, remarcó el jefe del Estado.

