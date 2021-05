Alberto Fernández anunció cambios en la Tarjeta Alimentar: aumento en el monto y un mayor alcance

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde, desde el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, la quinta reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, en el marco de la cual se llevó a cabo importantes anuncios en materia económica y social.

Uno de los temas a los que se refirió el mandatario fue la Tarjeta Alimentar, el programa destinado a los hogares de menores recursos para facilitar el acceso a los productos de la canasta básica, en un contexto de la escalada inflacionaria, en especial del rubro de alimentos.

Al respecto, Fernández señaló que se va a “ampliar la tarjeta alimentar para incluir a los niños y niñas de hasta 14 años inclusive” y “se ampliará a 12.000 pesos para los hogares de hasta tres niños”.

A tener en cuenta

– El programa alcanzara a casi dos millones y medio de familias (hasta ahora eran 1.500.000)

– Representa una inversión mensual de 30 mil millones de pesos (hasta ahora eran 10 mil millones)

– El monto de la tarjeta será de 6000 pesos para madres con un hijo; 9000 pesos para dos hijos; y 12000 para tres o más hijos.

– La cantidad de niñas y niños pasa de 1.900.000 a 3.700.000 chicas y chicos.

La pobreza y el hambre

Alberto Fernández no esquivó la crítica situación que atraviesa nuestro país con respecto a los altos índices de pobreza, señaló que “están haciendo el esfuerzo para sacar a los argentinos del hambre” y le realizó un pedido al sector empresarial.

“Cuando nos hicimos cargo con la ilusión de que todo podía ser más simple, apareció la pandemia y todo se hizo más difícil. Nosotros no cedimos en la lucha contra el hambre, pero la pandemia les complicó la posibilidad de vida a muchos argentinos, que se quedaron sin trabajo porque el negocio o el restaurante dejaban de trabajar”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Nada me preocupa más que el hambre de los argentinos. Menos cuando veo que los chicos y chicas menores de 14 años, seis de cada diez están bajo la línea de la pobreza. Siempre recuerdo a alguien que dijo que comer no es alimentarse: es poder darle al cuerpo los nutrientes necesarios. Me preocupa que tengamos semejantes niveles de pobreza entre niños y niñas, porque en esa edad se está formando el hombre del futuro”.

“Yo lo que pido es que por favor el esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Los que menos esfuerzo tienen que hacer son los que menos tienen: que tienen que ir a comprar sus alimentos. Cuando miro los balances de las empresas alimenticias, cómo perdieron en 2019 y como ganaron en 2020, no saben lo que celebro que hayan ganado. Pero lo que les pido es que entiendan que están en una sociedad que la está pasando mal. Que tienen que colaborar con ese 40% que la está pasando mal”, expresó Fernández.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matía Kulfas; la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz; la directora Ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta; y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

En el acto también expusieron integrantes del Consejo: la representante de UNICEF Argentina, Luisa Brumana; Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo; Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); Carmelo Gallardo, representante de FAO en la Argentina; monseñor Carlos Tissera, presidente de Cáritas; Osvaldo Carnival, representante de ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina), y Esteban “Gringo” Castro, secretario General de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).

