¿Vitamina D para tratar COVID-19? Un estudio en Argentina y otro en Inglaterra buscan la respuesta

La búsqueda de herramientas para encontrar más tratamientos contra el COVID-19 no se ha frenado desde el inicio de la pandemia. Uno de los productos que se ha postulado es la vitamina D, que ha llamado la atención de investigadores científicos de diferentes partes del mundo. Las pruebas sobre la utilidad de la vitamina D para el coronavirus aún está en debate. En la Argentina y en Inglaterra, avanzan estudios para arrojar pistas que permitan dilucidar si la vitamina D puede ser incluida en la lista de suplementos que puedan ayudar en los afectados por el coronavirus.

Además de promover una buena salud ósea, la vitamina D puede desempeñar algunas funciones para ayudar al funcionamiento de las células inmunitarias. Algunos estudios científicos encontraron el año pasado una asociación entre los bajos niveles de vitamina D y las tasas elevadas del COVID-19. Sin embargo, esos trabajos no han podido determinar que esta deficiencia en la vitamina D sea la causa real de las tasas de la enfermedad. Podría estar ocurriendo que las poblaciones que tienen mayor deficiencia de vitamina D resulten más afectadas por el coronavirus por otros motivos, como por ejemplo un menor acceso a los servicios de salud o condiciones preexistentes como la obesidad.

La posibilidad de aplicar la vitamina D como tratamiento recibió más atención cuando el 2 de octubre pasado se difundió que el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la había recibido cuando fue diagnosticado con COVID-19. Pero como Trump no participó en un ensayo controlado no se puede saber si la vitamina D fue eficaz o no. En Inglaterra, la vitamina D se recomendó para su consumo al comienzo del invierno / REUTERS/Jon Nazca