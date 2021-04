San Rafael: La campaña de vacunación contra COVID-19 se realiza únicamente en el Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano”

Este lunes 12 de abril la campaña de vacunación contra COVID’-19 se trasladó al Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo Bufano”, ubicado en el Parque Norte de la Ciudad. Se amplió el horario de 8 a 17. La Secretaría de Servicios Públicos ha dispuesto una línea especial de transporte con salida en la Nueva Terminal de Ómnibus y llegada a la puerta del Centro de Congresos, pasando por las 11 principales paradas de la Ciudad.

“Estaba planificado desde el Ministerio de Salud de la Provincia que en una etapa de la vacunación y de la pandemia se dispondría del Centro de Congresos y Exposiciones”, explicó Abel Freidemberg, director general Región Sur del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. “Es un hermoso lugar del Parque Norte, con accesibilidad, playas de estacionamiento, y en el interior con todas las comodidades, como calefacción para esta época del año; circulación adecuada, grupo electrógeno que necesitamos para la logística de la conservación de vacunas. En el sector norte se ha dispuesto el Autovac, para que las personas con problemas de movilidad u otros reciban la vacuna en el automóvil”.

Agradeció a la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, quien ha facilitado este lugar; al secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, que ha dispuesto junto con su jefe de Gabinete, Leonardo Yapur, una línea de colectivo especial mientras dure toda la campaña de vacunación. “Esta línea tiene 5 y 6 frecuencias diarias, de lunes a viernes, sale desde la nueva terminal y recorre las 11 paradas más importantes de San Rafael, hacia la puerta del Centro de Congresos. Esto significa accesibilidad para la población para su vacunación cuando corresponda”.

A quienes concurren para su vacunación, “pedimos que lo hagan en el horario especificado en el turno, a fin de no entorpecer la tarea que se desarrolla en el lugar y poder hacerla de forma ágil y ordenada”.

Recordó que “se están vacunando directamente personas mayores de 60 años. También puede haber personas mayores de 70 que por distintos motivos no se inscribieron, las que pueden registrarse y vacunarse. Al viernes de la semana anterior teníamos el 52% de la población mayor a 60 años inscripta y vacunada, incluyendo a mayores de 70 años.

“En General Alvear, al viernes último se había vacunado el 61% y en Malargüe el 70% de su población”, informó.

Agregó que esta semana o a más tardar lunes o martes de la próxima se pretende terminar con la vacunación a toda la población mayor a 60 años. “Se ha dispuesto esta logística y para hoy se previeron 1.000 turnos, mientras que para mañana martes se han pedido 1.500 turnos a Mendoza para cumplir en la ampliación horaria, dispuesta de 8 a 17, y así avanzar rápidamente con la vacunación”.

Por otra parte, explicó: “Cuando se habla de población mayor de 60 años y dentro de la priorizada, como fue el grupo de Salud, también están los geriátricos, donde se vacunaron alrededor de 820 personas en esa primera etapa; hogares de día, centros de discapacitados y a docentes de nivel inicial, jardines maternales y de infantes. En cuanto a personas con tratamiento de hemodiálisis, se vacunaron 140 en San Rafael.

Finalmente, pidió a la población cuidarse con el uso de barbijo o tapaboca, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y no compartir distintos elementos como el mate. “El hecho de estar vacunados no quiere decir que no nos podamos enfermar o contagiar. Si me contagio y tengo una forma leve de la enfermedad, por más que estoy vacunado, igual contagio. Entonces debemos cuidarnos. La vacuna comienza a formar anticuerpos después de los 14 días”.