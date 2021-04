Quién es Juan Sebastián González, el enviado de Joe Biden que llegará a la Argentina

Juan Sebastián González es un viejo conocido en la cocina política y diplomática de América latina en Washington. El hombre que llegará a la Argentina la semana que viene como enviado del presidente Joe Biden nació en Cartagena, Colombia, y vino a vivir con sus padres a los Estados Unidos a los 7 años, cuando apenas sabía pronunciar tres palabras en inglés (shower, dog y Disneyland), según contó en un diario colombiano. Pero el pequeño se adaptó pronto al país, se convirtió en ciudadano estadounidense y pudo cumplir el sueño que tenía desde chico: dedicarse al servicio público.

González, de 45 años, es hoy el principal asesor para América latina y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, el experto en la región más cercano a Biden, y es quien buscará aceitar la relación entre Estados Unidos y el gobierno de Alberto Fernández en una visita a Buenos Aires el martes próximo, según anticipó Clarín.

González, amante del vallenato, del cross country y el ciclismo de montaña, estudió Ciencias en la Universidad de Buffalo y luego obtuvo un master en Estudios latinoamericanos en la Georgetown University, donde suelen estudiar quienes buscan ser parte del servicio exterior. Luego sirvió como voluntario de las Fuerzas de Paz en Guatemala e ingresó al Departamento de Estado en 2004, como jefe de gabinete del subsecretario para la región, Arturo Valenzuela.

Durante la administración de Barack Obama, González pasó al Consejo de Seguridad Nacional, pero cuando terminaba sus funciones lo llamó el entonces vicepresidente Biden y le dijo: “En el segundo período de Obama, del 2012 al 2016, estaré más involucrado con Latinoamérica y necesito un asesor. Te quiero entrevistar”, según escribió González en El Espectador. “Así ocurrió, me ofreció el trabajo y he estado con él desde entonces”, contó.

González realizó múltiples viajes a la región con Biden. Ya fuera de la Casa Blanca, y durante la presidencia de Donald Trump, siguió fuertemente ligado a los temas latinoamericanos desde la consultora Cohen Group y era frecuente verlo en encuentros en embajadas de la región en Washington, en conferencias regionales e incluso ha recibido a funcionarios argentinos en las oficinas de su compañía. Siempre continuó ligado a la campaña demócrata y a Biden, a quien considera no sólo un referente político sino también un referente de vida.

Benjamín Gedan, director del Argentina Project del Wilson Center, trabajó con González en el Departamento de Estado. “Juan tiene una profunda experiencia en temas latinoamericanos. El entiende el valor de la diplomacia, de la ayuda extranjera y de los expertos de carrera, que fueron dejados de lado durante la administración de Trump”, dijo a Clarín.

“Las relaciones entre Estados Unidos y Argentina eran tensas durante el último tiempo que Juan trabajó en la Casa Blanca”, cuando en nuestro país gobernaba el kirchnerismo. “Pero Biden –agregó Gedan- no está buscando disputas. Y es claro que Juan espera reconstruir las relaciones internacionales que se deterioraron con Trump”.

“Para eso, está ofreciendo un rango de áreas potenciales de cooperación y son claros los esfuerzos de la administración de Biden en colaborar con Argentina en temas de cambio climático”, agregó.

Sin embargo, apunta Gedan, “Juan parece enfocado en combatir la corrupción en la región, defender los derechos humanos en Venezuela y combatir la violencia y el subdesarrollo en América Central, y Argentina no es un socio obvio en ninguno de esos temas”. “Pese a eso, la manera que Juan entiende las relaciones internacionales abre muchas oportunidades para Argentina de fortalecer los lazos con Estados Unidos”.

Sobre la visión de Biden para la región, González ha dicho que el presidente “es un hombre que se arremanga y que trabaja en el terreno, alguien que siente profundamente que la seguridad, la prosperidad y la tradición democrática en la región es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Respecto de Venezuela, González coincide con Biden en que Nicolás Maduro es un dictador y que Juan Guaidó debe ser respaldado, algo que puede traer rispideces en el encuentro con funcionarios argentinos. Sin embargo cree, como su jefe, que los venezolanos son quienes deben decidir su futuro. Y que EE.UU. debe apoyar sus esfuerzos para que ellos mismos sean protagonistas a través de elecciones libres y justas.

Fuentes en la capital estadounidense confiaron a Clarín que el principal valor de la visita de González, más allá de con quien se reúna y los temas que trate en Buenos Aires, es que haya elegido a la Argentina como uno de sus primeros destinos en la región. “EE.UU. necesita un interlocutor confiable” en la zona, dicen. Además, se entusiasman con la visita porque el funcionario es un hombre muy cercano a Biden.

González siente un respeto y admiración especial por el presidente estadounidense no solo como político sino como persona. Ha contado, por ejemplo, que “Biden es alguien que le da toda la prioridad a su familia. No le importa en qué reunión se encuentre ni con quién esté conversando, si entra a su celular la llamada de su esposa, de sus hijos o nietos, interrumpe para contestar. A su equipo le recuerda que: “Si durante los días feriados no están con sus familias, ustedes no están haciendo su trabajo”. Por eso González no duda en resaltar que “Biden es muy empático y sensible” y que “es un referente” para su vida.

Casado con la californiana Sarah Platts, a González también se lo conoce por ser muy “familiero” y dedicado a su hijo Sebastián y a su beba recién nacida, Emma. Se lo ha visto en las redes sociales con la pequeña a upa, trabajando desde su casa.

En el cargo más importante que por ahora ha tenido en su carrera, González dice que quiere jugar un rol que le permita “no solo destacar y resaltar lo bello que Latinoamérica ofrece, sino también ayudar a rescatar a la población de las injusticias e inequidades, así como aportar a la solución de la situación criminal y de corrupción que se vive. Porque se trata de celebrar lo bueno y de resolver problemas”.

Fuente:https://www.clarin.com/politica/juan-sebastian-gonzalez-enviado-joe-biden-llegara-argentina_0_XJltJ9X83.html