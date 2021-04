Propiedades y Beneficios de la Ortiga

Una planta silvestre que grandes beneficios ha aportado a la medicina y cosmética en general.

Su nombre científico es Urtica Dioica L, familia Urticaceas.

La ortiga es una planta vivaz que especialmente es conocida por la irritación inmediata que produce cuando la piel entra en contacto con ella, pero muchos desconocen que bajo esta primera sensación desagradable, se esconden muchas propiedades y beneficios terapéuticos.

Su parte aérea, contiene una cantidad diversa de importantes principios activos, entre los minerales(el sílice, magnesio y hierro, calcio , azufre, potasio, cinc, sodio,cobre, manganeso), vitaminas (A, E, C y vitaminas del grupo B: ácido fólico, B2 y B5), oligoelementos, Ácidos orgánicos (caféico, clorogénico, gálico, fórmico, acético).

Precisamente por su gran riqueza en cinc y sílice es utilizada en el tratamiento de las uñas tanto frágiles como quebradizas, incluso en caso de cabellos abiertos y débiles.

También es muy usada en el tratamiento de terapias contra el acné u otras irritaciones cutáneas, gracias principalmente al efecto antiinflamatorio del zinc.

Además, es un buen remineralizante que puede ser recomendado para tratar el desgaste de los cartílagos de aquellas personas que padecen reumatismos o artrosis.

La ortiga es una planta que si bien es muy conocida en muchos países, no había sido tomada en cuenta para el uso en la medicina moderna. Fue la cosmética la que redescubrió su uso para los casos de caída del cabello. Hoy puede encontrarse muchísimos productos elaborados a base de ortigas para el tratamiento de la alopecia y crecimiento capilar.



Beneficios

La ortiga tiene una acción beneficiosa en el organismo humano que se aprecia especialmente en ciertas áreas para la recuperación de la salud. Una vez lavada la planta, pierde su acción urticante, o sea que ya no picará.

Es especial para el buen funcionamiento del sistema circulatorio, riñones, pulmones, estómago, intestinos, es depurativa y desintoxica la sangre rápidamente en casos de envenenamiento por diversas causas.

Restablece el buen ánimo y tiene un suave efecto calmante en las personas nerviosas.

Es diurética y depurativa de la sangre.

Propiedades más importantes

Remineralizante (especialmente indicada en casos de desgaste de cartílagos).

(especialmente indicada en casos de desgaste de cartílagos). Ideal para las uñas frágiles o quebradizas , y la caída del cabello .

, y la . Buena contra el acné.

Beneficiosa contra la fatiga por su efecto tonificante.

Afecciones sobre las que actúa la ortiga:

afecciones cutáneas

sangre en la orina

úlceras intestinales

anemia

hemorroides

problemas bacterianos en la garganta

catarros

diarrea

urticaria

tuberculosis

asma

flujo

metrorragia

neumorragia

hemorragias nasales

reumatismo

gota

baile de San Vito o mal de San Vito o enfermedad de Huntington

malaria



Usos

La ortiga puede consumirse tanto cruda y cocinada en diferentes formas. En ensaladas, puede mezclarse con lechuga, tomates, cebollas, etc. Las hojas y las pequeñas ramitas de ortiga también pueden prepararse en sopas, estofados, salsas, frituras, etc. Su acción es siempre benéfica y no habría problemas en consumirla en estas formas tan variadas.

Además podemos extraer su jugo para aplicaciones locales o para efectuar una cura, para ello se utiliza un exprimidor de jugos eléctrico o machacándola a mano con un mortero. Se toma el jugo por cucharaditas cada hora. Este jugo tiene un gran efecto en la sangre, depurándola y expulsando las sustancias nocivas de la misma a la vez que la fortalece aportando una gran cantidad de oligoelementos tales como el hierro, tan propicio para aquellas personas que tienen problemas de anemia.

Para la caída del cabello puede preparar una loción de la siguiente forma: en una botella de vidrio, coloque la hierba cortada en pedacitos, hojas, tallo y raíz, desmenuzada hasta la mitad del envase y agréguele alcohol de 96° hasta llenar el envase. Deje macerar por espacio de 10 a 15 días.

Luego hierva un puñado de ortigas en 250 cm de agua por espacio de 30 a 60 minutos. Retire y deje entibiar. Filtre el contenido y el té resultante agréguelo a la maceración de ortigas una vez filtrado y pasado a otro envase limpio.

Con esta loción puede friccionar el cuero cabelludo todos los días, masajeando regularmente el mismo hasta que penetre el líquido en la piel. Esto es conveniente para aquellas personas que sufren de caída del cabello tanto como para quienes tienen problemas de caspa o seborrea.

En el caso de Asma o Afecciones Pulmonares, la ortiga puede obrar bastante bien, para ello puede tomar té de ortiga todos los días y poco a poco verá su acción benéfica.

Las persona que sufren de acné, encontrarán que la ortiga puede ayudarles a superar este problema de un modo natural y sano, pues depura la sangre y limpia la piel de toda impureza.

Quienes tengan algún padecimiento en la piel como abscesos, erupción, úlceras, hinchazones, pueden probar haciendo una cataplasma con esta hierba sobre la zona afectada dos o tres veces al día. Para ello deben hervir la hierba con sus hojas, tallos y raíz por unos minutos, luego se deja entibiar y con las hierbas hervidas hacer una masa que aplicarán en la zona a tratar. Dejar por espacio de unos minutos y luego retirar.

La ortiga puede conservarse seca, para ello guarde la planta entera, lavada y puesta a secar en un ambiente seco, a la sombra, preferiblemente en primavera y verano, luego, una vez bien seca, tritúrela hasta convertirla en polvo. Este polvo luego puede usarse para sazonar sopas y variadas comidas que tendrán de este modo mejores propiedades alimenticias para el organismo a la vez que ayudará a una buena digestión.

……¿sabías que?……



Como hacer una cura con ortiga: Preparar un té, colocando una cucharada de hojas de ortiga en una taza y vierta agua hirviendo en ella, endulce con azúcar o miel. Puede tomar este té cada 4 o 6 horas según la afección a tratar. Además fortalezca su organismo comiendo verduras y hierbas silvestres de manera regular evitando las comidas saturadas en grasas y aceites.

Otra forma: consiste en obtener el jugo fresco de las hojas y tallos de ortiga, bebiendo de 2 a 5 cucharadas cada hora del jugo, alejado de las comidas principales o en ayunas. Este jugo tiene que colocarlo en envase de vidrio y bien tapado. Guardar en el refrigerador.

Gentileza. www.susanaperucca.com.ar