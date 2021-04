Paso Pehuenche: el particular campamento de montaña que armoniza con la Madre Tierra

Si alguien creía que Mendoza no podía sorprender más, le falta conocer Real del Pehuenche, un exclusivo campamento de montaña ubicado en Paso Pehuenche (Malargüe), muy cerca del límite con Chile.

El lugar invita a vivir una experiencia cósmica, poética y en absoluta armonía con la Pachamama, ya que fue pensando para que el turista disfrute de esos hermosos paisajes y pueda sentir en las venas la naturaleza para entender lo importante que es respetar la Madre Tierra.

El proyecto es un emprendimiento creado hace dos años por tres jóvenes amantes de la montaña: Alejandro Rodríguez, Emiliano Salomón y Ariel Dicarloantonio. Este particular campamento se trata de una red de domos geodésicos que dejan disfrutar plenamente de la luz del día y la noche estrellada. En invierno, las nevadas cambian el paisaje de la zona y le confieren un aspecto aún más idílico.

El lugar nació con la premisa de respetar la naturaleza y, por ello, sus creadores realizaron las construcciones tratando de causar el menor impacto en ese sitio ubicado en el kilómetro 72 de la ruta nacional 145, en el Puesto Rojas. “Los domos están elevados a un metro y medio del piso sobre plataformas en donde no hacemos contacto con el terreno, que es una vega. No hemos utilizado ni una gota de cemento. Sin embargo, la construcción tiene una importante resistencia a los vientos y a la cantidad de nieve que precipita en el lugar. La idea es que cuando decidamos irnos de ahí, no quede ningún tipo de material que dañe el ambiente. Además, la calefacción es a leña y la iluminación con energía solar fotovoltaica”, señaló Rodríguez, quien puntualizó que los pilares básicos de Real del Pehuenche son ofrecer un espacio turístico comprometido con lo ambiental y creando educación en este tema, ya que allí habita la Ranita Pehuenche, especie endémica en peligro crítico de extinción. Pero, también, transmitiendo la importancia histórica del lugar y de sus primitivos habitantes.

¿Qué actividades se pueden realizar?

Real del Pehuenche está en un proceso de mejoramiento de sus servicios, por lo tanto, reabrirá al público el 1 de junio. Cuenta con actividades para realizar durante todo el año. Los visitantes pueden quedarse a pasar la noche o ir por el día.

En verano, se puede realizar trekking con guías y autoguiados, mountain bike para todos los niveles, cabalgatas, caminatas interpretativas de la flora y a sitios arqueológicos acompañadas por profesionales que van explicando el contexto en el que están y la importancia histórica.

En el invierno se puede esquiar. La geografía propia del lugar se adecua a esquiadores profesionales, pero también para aquellos que quieran iniciarse en este deporte. Asimismo, se puede hacer trekking con raquetas de nieve, que no requieren de una condición física excelente, ya que se adaptan al visitante.

Malargüe se caracteriza por tener uno de los cielos más limpios del planeta y, en este sentido, Real Del Pehuenche tiene una vista privilegiada y también actividades relacionadas con lo astronómico. Así, por ejemplo, en Luna llena se hacen bajadas de antorchas, un espectáculo para que disfrute toda la familia.

Además, el sitio ofrece gastronomía típica del sur de Mendoza: “Tenemos dos chefs que lo que cocinan es una locura. Apuntamos a lo regional y a volver a los orígenes con algunos menús que tienen que ver con los que se comía hace mucho tiempo. Aparte de la diversa carta que ofrecemos. El menú, por lo general, es en tres pasos con entrada, plato principal y postre. Por ejemplo, la entrada y el postre están realizados con productos orgánicos de la zona porque estamos muy comprometido con empezar a mover y aumentar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la economía regional”, puntualizó Rodríguez.

Los creadores de Real del Pehuenche.

La modalidad de hospedaje

Para quienes deseen pasar unos días en este campamento de montaña tiene que saber que hay diferentes modalidades de hospedaje: hay domos compartidos (tienen capacidad para 16 personas, pero por protocolo están habilitadas para ocho pasajeros, cuatro arriba y cuatro abajo), también hay carpas de alta montaña con todas las comodidades y, este invierno, abrirán con domos privados.

Los emprendedores trabajan para reabrir las puertas con servicios mejorados para ofrecer aún más confort a sus pasajeros. “Apuntamos a estar operativos para albergar a 35 o 40 personas, ya que no queremos un turismos masivo e invasivo. Sino un turismo que se comprometa y proteja el lugar donde estamos”, finalizó Rodríguez.