Mendoza Activa Hidrocarburos logró inversiones por $2 mil millones y suma nuevos pozos

Con el cierre de la tercera convocatoria se alcanzó el objetivo total de inversiones del proyecto pionero en Argentina para incrementar la producción y el trabajo en el sector. Se reactivan 160 pozos con 2 mil puestos de trabajo y vuelven a hacerse nuevas perforaciones en Mendoza.

Mendoza Activa Hidrocarburos, el programa pionero en Argentina lanzado por el Gobierno de Rodolfo Suárez, cerró su tercera convocatoria con nuevos proyectos de inversión y logró en dos meses un total de $2.200 millones, lo que superó las expectativas de lo aprobado por ley en la Legislatura provincial.

Con el cierre de la tercera convocatoria se presentaron dos nuevos emprendimientos. Uno es de Hattrick Energy, en Lindero de Piedra (Malargüe), donde se inyectarán $187 millones para perforación de un pozo, un pulling y estimulaciones de crudo extrapesado, con un incremento de la producción de 25 metros cúbicos por día.

El otro es de Pluspetrol, que invertirá en Jaguel Casa de Piedra (sur de Malargüe) $343 millones y volverá a hacer perforaciones en la provincia. El proyecto de la empresa incluye la perforación de 7 pozos nuevos y 1 trabajo de abandono de pozo, con un incremento estimado de producción de 55 metros cúbicos por día.

Estas inversiones se suman a las ya presentadas en la primera y la segunda convocatoria por YPF SA, la UTE Emesa-Hattrick, Aconcagua y PlusPetrol.

“Una de las claves de esta convocatoria es que además de reactivarse pozos habrá nuevos proyectos de perforación”, señaló el director de Hidrocarburos de la provincia, Estanislao Schilardi.

“En tres convocatorias se alcanzó el cupo aprobado por la Legislatura, con inversiones por casi 2.200 millones de pesos, la reactivación de más de 160 pozos y un incremento de producción de más de 300 metros cúbicos por día”, resaltó.

Además, este programa del Ministerio de Economía y Energía movilizará más de 17 equipos de torres, que significan empleos directos e indirectos.

“Con estas inversiones, se crean más de 450 empleos directos y más de 1.500 indirectos, por el movimiento de empresas de servicios asociados que implica”, señaló Schilardi.

Un plan pionero para afrontar la crisis

El plan para el sector de hidrocarburos fue presentado por el Gobernador Rodolfo Suárez y el ministro Enrique Vaquié en octubre de 2020, enviado a la Legislatura y aprobado un mes después por ambas cámaras. La primera convocatoria se lanzó en febrero.

Instrumentado desde el Ministerio de Economía y Energía, se puso en marcha como una respuesta proactiva a un año marcado por la crisis por la pandemia de COVID-19 y los vaivenes del precio internacional del petróleo.

El objetivo final, cumplido tras la tercera convocatoria, era reactivar cientos de pozos que estaban sin funcionar en Mendoza y hacer crecer la producción de uno de los sectores fundamentales de la economía local.

Con un funcionamiento similar al de Mendoza Activa, el Estado mendocino reintegra hasta el 40% de las inversiones que se presentan, aunque estos reintegros se utilizan para liquidar Ingresos Brutos y Regalías. Con devoluciones y todo, el plan logra que se aumente la recaudación y que se creen trabajos directos e indirectos para los mendocinos.

“Antes de que se implementara este plan estábamos en el peor de los escenarios. Los pozos no funcionaban, la gente no trabajaba, las pymes no trabajaban y el Gobierno no cobraba ni las regalías de esos yacimientos, ni Ingresos Brutos”, explicó el ministro Vaquié.

Todas las inversiones en marcha tienen un control cuatrimestral, analizado por comisiones del Ministerio de Economía y Energía y por las comisiones de Economía, Energía y Minería de ambas cámaras legislativas.

Este programa se suma a otros que el Gobierno de Mendoza implementa desde el inicio de la pandemia de COVID-19: Mendoza Activa, que otorga beneficios a quienes inviertan en la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios y la producción primaria; Programa Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado), que logró dar programas de entrenamiento y trabajo a miles de mendocinos; Ley de Fomento a Emprendedores Tecnológicos; Creación de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ley de Economía del Conocimiento; Ley de Banco de Vinos, Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual y Créditos a monotributistas, entre otros.