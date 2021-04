El Senado prorrogó la emergencia sanitaria, sin apoyo del PJ

Con la abstención del principal partido de la oposición, el oficialismo aprobó por un año la extensión. La norma pasó a Diputados.

Sin el respaldo de la oposición y luego de una tensa sesión, finalmente el oficialismo en el Senado logró darle media sanción este martes a la prórroga por un año de la emergencia sanitaria, social, administrativa, económica y financiera.

Frente a la negativa oficialista a responder a sus exigencias, el peronismo no votó. En total se contabilizaron 13 abstenciones, 21 votos afirmativos y 3 negativos. Ahora será la Cámara de Diputados quien deberá darle la sanción definitiva.

El Frente de Todos había puesto una serie de condiciones para dar el aval a la norma, como la presencia de la ministra de Salud, Ana María Nadal, para dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia; una rendición de cuentas económica de los gastos durante el 2020; e información sobre la utilización de los recursos del gobierno nacional.

“Siempre hemos tenido vocación de ayudar. Levantamos las dos manos en la emergencia sanitaria anterior y la respuesta del gobernador frente a los abrazos es dar patadas. Para no entorpecer nos vamos a abstener”, indicó el presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo.

El senador kirchnerista consideró que el Ejecutivo necesita los dos tercios de los votos para la aprobación de esta prórroga en virtud del artículo 41 de la Constitución. Sin embargo, desde el oficialismo aseguran que la mayoría simple es suficiente sustentándose lo que establece el artículo 32 de la Ley de Administración Financiera que no pone límites en la reasignación de partidas o endeudamiento para atender casos de epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor.

Cruces

Durante más de dos horas los legisladores del PJ y del radicalismo se cruzaron con acusaciones. Incluso Ilardo cargó duro contra el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, a quien lo acusó de “mandar mal la prórroga del decreto”.

“Perdieron una semana para que (Juan Carlos) Jaliff transcriba y haga una nueva ley para salvar el desastre de Ibañez”, añadió el senador.

Por su parte, uno de los últimos oradores fue el presidente del bloque radical, Alejandro Diumenjo.

“Cuando hablan de que no votan una emergencia porque no saben en qué se ha gastado, se dijo que han ingresado dos informes de gastos. Pero nada conforma. No todo vale en política, y menos jugar con la salud y vida de la gente», señaló Diumenjo.

Además el legislador salió en defensa de Ibañez: «Decir barbaridades de un ministro no corresponde. Me parece que a veces la responsabilidad del ahora nos tiene que poner a la altura de las circunstancias. Hoy amerita que todos, sin distinción de ideologías, trabajemos para que ningún ciudadano sufra los efectos de esta pandemia”.

“La Mendoza del diálogo es eslogan falaz y mentiroso que le falta el respeto a las mendocinas y mendocinos. Un eslogan mentiroso que no dio explicaciones cuando asesinaron a una joven en Mendoza. La ministra de Salud de la Nación si da las explicaciones en el Congreso, algo que no ocurre acá. Acaso no es más apretada la agenda de (Carla) Vizzotti que la de (Ana María) Nadal me pregunto”, añadió el peronista Bartolomé Robles.

El Ejecutivo busca aval legislativo para extender la emergencia sanitaria, que lo habilita a realizar las compras de manera más ágil, reasignar partidas y otorgar herramientas financieras para hacer frente a la crisis.

“Si bien la provincia de Mendoza ha realizado un extraordinario esfuerzo para intentar mantener un correcto equilibrio entre economía y salud, con los resultados visibles, no debe desatenderse la reiterada advertencia realizada por los especialistas en el sentido de la inminencia de un agravamiento de las condiciones sanitarias en virtud de la denominada segunda ola”, señala el proyecto entre sus argumentos.

A través de la emergencia también se creó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo para controlar las operaciones de endeudamiento, uso del crédito y las contrataciones realizadas. Sin embargo, una de las quejas principales de la oposición fue en torno a la falta de informes o a la entrega de los mismos con atrasos.

