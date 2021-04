De la reunión también participaron el Presidente del Consorcio Walther Marcolini; el Gerente del Consorcio, Alejandro Orlando; el Presidente de la UTE, Luis Bolomo(h); y Pablo Martorelli, Presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles. El objetivo de la misma fue presentarle al Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis el proyecto de reactivación del ferrocarril Sarmiento:

“Fuimos atendidos por el Secretario de Obras Públicas Martín Gill, fue una reunión muy productiva donde acordamos una reunión virtual y presencial para la próxima semana con el Consorcio en su conjunto y la UTE para la incorporación del proyecto en el plan de obras públicas nacional e internacional que está desarrollando el Ministerio” indicó el intendente Walther Marcolini, quien destacó que este es un trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación, donde ya está presentado formalmente el proyecto.

Otro punto importante es que se firmó un convenio de colaboración entre el Consorcio Ferroviario Unión Pacífico y la Confederación General Económica de la República Argentina, que estuvo representada por su presidente Roberto Marquinez, y la Confederación General Empresaria. En este marco, Marquinez se comprometió en trabajar con General Alvear en la promoción de las PyMes a través de la capacitación y el desarrollo de Parques Industriales y la economía del conocimiento.

Luis Bolomo hijo, representante de la UTE, estuvo presente durante la reunión y manifestó: “Es importante para nosotros poder exponer este proyecto a estos niveles, esto marca el avance y la solvencia del proyecto, que si no fuera viable no tendríamos la oportunidad de mostrarlo a este nivel”. Asimismo el Presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles Pablo Martorelli calificó la reunión de muy auspiciosa: “Esto responde a los criterios de una planificación estratégica que supera los límites de una provincia, fue muy productiva la reunión. Este proyecto es completo, está realizado hace varios años y pasó muchos filtros, donde no tuvo objeción de prácticamente nadie, ahora se está esperando participar en una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Transporte, y hoy se agrega este nuevo elemento de participar en una nueva mesa de trabajo con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación en un proyecto de planeamiento estratégico que ya tiene alcance internacional, con la posibilidad de cruzar a Chile” destacó.