El FMI mejoró su estimación de crecimiento para la Argentina, pero advirtió por la inflación

Aunque, no dejó de señalar que los desafíos continúan, “La inflación sigue siendo alta y las expectativas inflacionarias no están bien ancladas. Claramente hay mucho más por hacer en términos de estabilización macroeconómica”, indicó la economista. Cabe señalar que en el WEO el Fondo no consigna para Argentina su estimación de inflación para este año, solo pública el 42% correspondiente al año 2020. «Para Argentina, las variables fiscales y de inflación son excluidos de la publicación para 2021-26, ya que en gran medida están vinculadas a las negociaciones del programa aún pendientes», afirmó.