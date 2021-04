Dólar, inflación y soja récord: luces y sombras

Para una economía como la argentina, cuyo principal problema histórico ha sido la falta de divisas, el alza de los precios de las materias primas no sólo es una bendición, sino también un laberinto, ya que al vender al exterior los mismos productos que forman parte de la canasta de alimentos básicos vinculados al consumo doméstico, el costo de vida también tiende a aumentar. Ergo, el incremento del precio internacional del maíz, trigo, girasol, las carnes y la soja se traslada de forma inmediata a los precios locales. Como los salarios no acompañan, el poder adquisitivo tiende a dañarse y entonces se hace más cara la vida y la subsistencia, lo que arroja un cuadro social más desafiante aún. La historia reciente de nuestro país muestra que los gobiernos han echado mano a dos mecanismos para tratar de compensar estos movimientos. Por un lado, ralentizar o controlar la velocidad de ajuste del tipo de cambio, con la finalidad de no amplificar el resultado ventajoso vía ganancias cambiarias. Por otro, el establecimiento de retenciones, que buscan desacoplar los precios domésticos de los del mercado internacional. El desafío será preparar la mesa de concertación para adoptar herramientas lo suficientemente eficaces para acompañar el buen momento productivo sin limitar esa expansión, al tiempo que se logre diseñar un conjunto de medidas para asistir a los sectores de la sociedad que tienden a amplificar el problema del salto inflacionario en los rubros más sensibles.