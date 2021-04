Ante la falta de diálogo, los gobernadores toman distancia de la Casa Rosada

Las fuentes consultadas por LA NACION en varios distritos coincidieron en que las decisiones no solo se fundamentan en tratar de amortiguar los efectos en la actividad , aunque ese es un punto importante. Los mandatarios ya saben que este año no habrá fondos extras –como en 2020– para las provincias. “Mientras se pueda mantendremos la situación como está, el sector servicios ya sufrió un gran golpe el año pasado. No quiere decir que cuando lo creamos necesario, actuaremos de otra manera”, indicó un ministro salteño.