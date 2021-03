Vilma Ibarra: «La Justicia actual lastima a la democracia»

“Todo el mundo queda sospechado. Entonces cuando se habla de reformar la justicia, de transparentar la justicia estamos hablando de esto. Yo creo que es una deuda. Ojalá la podamos hacer entendiendo que esto no le hace bien ni a oficialismo, ni a oposiciones”, indicó la funcionaria.

En este sentido, señaló que “si la idea es que los poderes ejecutivos presionen a jueces y a juezas para que tomen decisiones, este era el momento para que Alberto Fernández hiciera lo mismo: pudiera usar carpetazos de la AFI, pudiera presionar; y no lo hace”.

“No solo no lo hace sino que lo planteó específicamente que ese no es el camino que hay que elegir. No es está la política de nuestro Gobierno. Nosotros planteamos una propuesta de reforma ante el Congreso Nacional”, agregó Vilma Ibarra, en diálogo con A24.

Ibarra también recordó más tarde desde su cuenta de Twitter que “los titulares de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, están procesados, sospechados de espiar a opositores, organizaciones sociales, periodistas y hasta dirigentes de su propio partido”.

“Nuestro Gobierno eliminó fondos reservados del organismo y le quitó las facultades represivas, policiales y de investigación criminal que se usaban para estos fines (Decretos 52/19 y 214/20). No somos ellos. Vinimos a terminar con los sótanos de la democracia”, finalizó.

Fuente:https://www.ambito.com/politica/justicia/vilma-ibarra-la-actual-lastima-la-democracia-n5174634