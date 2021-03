Suarez: “Estamos en condiciones de avanzar con Portezuelo del Viento, la semana que viene se abre el sobre económico”

Estas fueron declaraciones del Gobernador Rodolfo Suarez tras el Agasajo de Bodegas de Argentina en el marco de las celebraciones de Vendimia 2021 y a propósito de Portezuelo del Viento.

Plan Estratégico de la Vitivinicultura

Suarez remarcó en conferencia de prensa que “al igual que el año pasado, desde el Gobierno ofrecimos ayuda para lidiar entre los distintos sectores que tienen distintas visiones en cuanto al funcionamiento de la COVIAR. La pandemia no nos permitió llevar una política activa en ese sentido, por razones lógicas. Hoy llegamos a esta nueva vendimia con una situación similar, con el agravante de que hay que hacer un nuevo plan estratégico para la vitivinicultura a futuro, donde hay dificultades entre los distintos sectores. Hoy lo manifesté en mi discurso: tiene que haber conciencia y dialogo, y para que haya dialogo tiene que haber humildad, y no hay manera de que haya dialogo si todos los sectores no se sientan en la misma mesa a debatir”.

En este sentido, el Gobernador indicó que “los propósitos coinciden. Todos buscamos que haya mayores ventas, mayor producción, y sobre todo que haya menos pobreza”.

Además, Suarez aseguró que “desde el Gobierno de Mendoza nos ofrecemos como mediadores para lo que haya que hacer. Siempre un plan estratégico es bueno para cualquier actividad. Ese plan se tiene que hacer dentro de la COVIAR”.

Además, Suarez afirmó: [El Presidente] “Me comentó sobre un futuro viaje a China, por lo que le manifesté la importancia de que alguien de Mendoza se sume, porque en la obra más importante que se está trabajando en Argentina, que es Portezuelo del Viento, están cotizando las dos empresas chinas más importantes en el mundo en hacer presas de este tipo”.

Suarez señaló que “quienes tienen que desarrollar este plan son competitivos entre sí. Por eso el Consejo también va a ser un buen ámbito para debatir estos temas”.

Sobre las diferencias que existen para desarrollar el Plan Estratégico, el mandatario sostuvo que “hay una ley nacional con la cual se crea la COVIAR, donde dice que todas las bodegas deben hacer sus aportes, si no tienen el certificado de la COVIAR no pueden retirar su vino y ni comercializarlo. La disputa que existe es sobre cómo se debe administrar esta plata”.

“Como Gobernador escucho todos los sectores. Hacer un plan estratégico a muchos años, cuando teníamos una Argentina donde el consumo per cápita hace 60 años era de 70 litros por persona y ahora es de 7 litros, era otra realidad. Hoy, la cerveza fue disruptiva en el consumo de los jóvenes”, remarcó.

Asimismo, el Gobernador indicó que “hay que poner mucha innovación, en envases, en graduación, en ver cómo llegamos al público con el vino y cómo tenemos mayor consumo”. Y añadió: “Hay que estudiar por qué hubo más consumos, no atribuirlo solo a la pandemia y que la gente estuvo más en casa. Todos los sectores tienen que hacer aportes”.

“Vamos a pensar en la oferta y la demanda de lo que se necesita en el mundo, donde podemos sumar pistacho, nuez, etc. Por eso hemos creado el Consejo Económico Social y Ambiental, donde se tienen que dar estos debates”.

Ley de factibilidad para cultivo

El Gobernador sostuvo que “tiene que ser una ley nacional, no alcanza con que tenga alcance provincial. La vamos a hacer desde la provincia, pero de nada sirve que nosotros tengamos una política inteligente de desarrollo en base a la demanda y no la oferta, y no lo hagan las otras provincias. Vamos a estar en desventaja. Tiene que ser una política nacional, y así se lo planteé al Presidente”.

Sobre la primera visita del Presidente Alberto Fernández, el Gobernador subrayó: “Levantar las voces y que él nos escuche es importante. En el viaje hasta Luján hablamos de varios temas de la agenda de Mendoza. Hablamos de Portezuelo del Viento y de Chile”.

Al respecto del viaje oficial de Fernández a Chile, el mandatario mendocino dijo: “El Presidente me manifestó que los gobernadores que lo acompañaron fueron porque le pidieron, por lo que le aclaré que no pedí acompañarlo porque no sabía del viaje”.

“Vamos a viajar más a Buenos Aires, ahora que pusimos la discusión sobre la mesa para desarrollar la agenda allá. Seguiremos insistiendo. Vamos a mandar a la Nación la Ley de la Lobesia botrana para que siga aportando y para ver qué va a pasar con el IVA y con las retenciones”.

“La Pampa dice que ellos ya tienen esos estudios. Lo que se discute no es si se hace o no la obra”.

Portezuelo del Viento

“Están depositando el dinero y están a favor de la obra, de eso hablamos. Por eso seguimos adelante con la obra”.

Trasvase del Atuel

“Esas obras llevan muchos estudios. Dentro del marco de Portezuelo del Viento, tenemos la posibilidad de hacer esos estudios, que hay que hacerlos, porque además nos permitirían definir otros graves problemas que tenemos con La Pampa, que es lo del Atuel. Tenemos una sentencia de la Corte, hay una propuesta que hicimos. Esto se soluciona con plata, así nosotros podemos solucionar esto”.

“El Presidente está laudando en este momento un pedido de desarchivo que se hizo de actuaciones anteriores que ya estaban archivadas, y nosotros cuestionamos eso. Por eso pedimos el laudo”.

“Estamos en condiciones de avanzar con la obra. La semana que viene se abre el sobre económico de la propuesta porque ya se terminó todo el análisis de la cuestión técnica.

“El COIRCO ya se pronunció, hay actas donde está eso y está todo resuelto”.

Lobesia botrana

“Se pone en la mesa y ahora hay que pelearlo. Si el Gobierno nacional no pone su cuota parte al Estado provincial, se le va a hacer cuesta arriba pagar todo, pero vamos a buscar la solución, yo creo que vamos a prorrogar esta ley”.

Formosa

“Si cerramos cuando los hospitales están saturados o está todo desbordado, se entiende, pero cerrar por 17 casos no me parece lógico”.

Vacunación

“En la provincia hemos mantenido la economía abierta desde hace más de 9 meses. Si van a cerrar la provincia por 17 casos, me parece un desatino, me parece irracional. Cuando la gente ve decisiones irracionales, reacciona mal”.

“Las vacunas llegan a un lugar, de allí se distribuyen en toda la provincia y allí se va llevando adelante la vacunación. Esto cambia hora a hora. Nosotros hacemos la vacunación como se debe hacer, manteniendo la cadena de frío y cuidando a los ancianos. Es un número que va cambiando en forma permanente”.

“Los datos se cargan en un sistema nacional en donde cada puesto de vacunación tiene su usuario y clave. Cada uno va cargando a ese sistema nacional, al que el público que no tiene acceso”.

“Nosotros entregamos las listas [de vacunados] por escrito y no digital para que no se altere la lista. La única provincia que ha presentado la lista es Mendoza, porque se solicitó, y el fiscal lo autorizó”.

“En Mendoza no se está vacunando poco. El fin de semana se nos acaban las dosis que se tienen. Tienen que estudiar los temas. Antes de comunicar, deben preguntar”.

“La Legislatura las digitalizó y las dieron a conocer. Si hay casos especiales, de los que sospechen, hagan las denuncias y vamos a caer con todo el peso de la ley a quienes hayan vacunado a quien no corresponda”.