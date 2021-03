Renzo Cremasqui: “He entrenado mucho y me tengo fé, creo que voy a ser parte de la selección argentina”

Así lo expresó el atleta mendocino, al referirse a su posible partición en el Sudamericano de Atletismo para Mayores, que tendrá lugar en Buenos Aires este año.

Renzo Cremasqui, de 22 años, nació en Godoy Cruz y actualmente vive en Las Heras con su mamá Mariana y su papá Fabricio; representa a la UNCuyo y fue campeón argentino en nueve oportunidades, entre copas nacionales, campeonatos internacionales y juegos universitarios.

El destacado atleta tiene récord mendocino en salto en alto en menores, juveniles, Sub 23 y mayores, récord absoluto con 2 metros, 03 centímetros.

Expresó que el deporte ocupa un lugar primordial en su vida, al punto que decidió estudiar la carrera de Educación Física para no alejarse nunca de la pista. Actualmente se encuentra en 4º año del profesorado, “si Dios quiere y todos sale bien, este año 2021 me recibiría de la carrera. Me gustaría poder continuar con mi carrera deportiva lo más que pueda y una vez retirado, continuar siendo entrenador de atletismo. Me acuesto pensando que al otro día voy a ir a entrenar, es mi prioridad”.

Renzo compartió cómo entró en el mundo del atletismo y recordó que “de chicto siempre fui muy inquieto, me gustaba trepar árboles y jugar. Practiqué varios deportes, hice fútbol, básquet, y tenis pero lo que más me gustaba era correr. Le conté a mi mamá y ella averiguó para que hiciera atletismo en la Universidad de Nacional de Cuyo. Con atletismo empecé a los 12 años con el profesor Luis Miranda, desde el primer día me gustó y me quedé”.

Fueron los Juegos Nacionales Evita, en el año 2014, lo que motivó al deportista a entrenar de una manera más seria. “Antes entrenaba dos veces y comencé a entrenar 5 veces a la semana. Con el pasar de los años, llegué a entrenar hasta 9 veces en una semana”, explicó.

Para Renzo el valor de los logros está en “poder entrar a los torneos, más que en ganar. Mi mayor logro fue poder entrar al Panamericano de Juveniles en 2017, en Trujillo, Perú y también al Sudamericano de 2017 en Gallur. En el Panamericano quede décimo y el Sudamericano cuarto”.

Este año es el Sudamericano de Mayores en Buenos Aires y Renzo contó que su principal objetivo es poder estar en la selección. “De acá de Argentina a un solo chico que tiene mejor marca que yo, que es Agustín Carrera, de La Plata, Buenos Aires. La meta es poder quedar cerca de él como para que ingresemos los dos o ganarle para poder entrar yo. Él es el actual poseedor del récord argentino, con 13”, 74 que lo hizo en el 2014 y yo tengo 14”, 38. Si bien parece poco, son unos 4 o 5 metros que él puede llegar antes que yo” explicó y aseguró que “he entrenado mucho y me tengo fe, creo que voy a ser parte de la selección argentina”.

Para llegar a esa instancia, informó que entre sus compromisos competitivos hay dos torneos importantes. “Mis próximas competencias son el Grand Prix Sudamericano de Entre Ríos y el Nacional de Mayores, también en Entre Ríos. Del resultado de esos torneos depende mi lugar en la selección”, expresó y agregó que “en el Torneo Vendimia del próximo fin de semana, solo me voy a presentar para correr en la posta 4×400. Eso lo decidimos con mi entrenador para poder entrenar fuerte estas semanas”.

Recordemos que Cremasqui en 2020 clasificó para viajar al Sudamericano de Cochabamba, pero por problemas personales no participó. “No pude estar en Bolivia, pero el hecho de clasificar fue muy importante. Este año sí creo que voy a poder estar”, aseguró.

Renzo aprovechó la oportunidad para agradecer y destacar el gran trabajo del equipo que lo acompaña: sus entrenadores, Miguel Leiva y Guillermo Quintero; su deportólogo, Cristian Galera; el nutricionista deportivo Javier Aristegui y el osteópata Cristian Molina.