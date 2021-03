Nuestras mejores recetas de Semana Santa y Pascua

Cuando hablamos de tradiciones en nuestro país, desde luego la Semana Santa ocupa un lugar muy importante. Y por supuesto la gastronomía en estos días lo es incluso más.

Las recetas saladas al igual que los postres de Semana Santa son las más exclusivas del año, la fecha del año con más recetas dentro y fuera de internet.

La tradición impuesta por la iglesia de prohibir carne hace que aparezcan en nuestros menús platos con verduras y pescados, al igual que diferentes maneras de preparar los dulces.

No soy muy partidario de imposiciones, aunque soy fan número 1 de un buen potaje de Vigilia, de las torrijas de leche y del protagonismo que se le da al bacalao y cordero en Pascua.

No me olvido de los postres, tal como os enseñaba hace unos días en el especial de postres y dulces de Semana Santa y Pascua, podemos encontrar un montón de ideas no sólo para estas fechas, algunos coinciden con las propuestas de Carnaval, Todos los Santos y Navidad.

Ya no queda nada para pensar en vacaciones y en los próximos días os vamos a ir dando ideas para cocinar, alternaremos platos clásicos con alguno más creativo, 15 recetas para que practiques en este periodo de Cuaresma y Semana Santa las tradiciones más arraigadas en nuestra gastronomía. ¿Ya tenéis un menú especial en mente?

Guisos con legumbres, verduras, pescados en salazón y frescos, cordero y dulces sencillos pero igualmente deliciosos. Pero si tenemos un ingrediente que copa protagonismo es el bacalao, su gran versatilidad admite numerosas preparaciones y por supuesto lo veréis en este especial de Semana Santa.

Tendréis un montón de recetas para cocinarlo y disfrutarlo en los próximos días. Una buena oportunidad para invitar a los niños a cocinar y aprovechar el tiempo libre.

Disfrutar con lo mejor de nuestra cocina y que sepan la historia de lo que cocinan, que no se queden sólo en el huevo de chocolate de Pascua o la mona de Pascua que le va a regalar su madrina o padrino.

¿Aún no sabes qué cocinar esta Semana Santa? No te pierdas detalle de este especial y si quieres ver las recetas al completo, no te olvides de pulsar los enlaces.

Una de las recetas de guisos con legumbres más típicas de estos días es este potaje de garbanzos, que se acompaña de las espinacas (verdura en temporada) y el bacalao. Aunque para aquellos que hayan dejado atrás la prohibición de comer carne los viernes, os dejo con una adaptación de este potaje con chorizo igual de bueno.

En España las recetas de postres de Semana Santa son de los mejores platos de todo el año. Estas pequeñas bolas de masa frita son un delicatessen al alcance de todos, pues aunque parezca una receta difícil no tiene gran complicación y no tiene porque ser un dulce estacional, están buenísimos en cualquier fecha del año.

¿A quién no le gusta una buena tortilla? Raro es encontrar a alguien que no adore este manjar tan español. Además de la típica tortilla de patatas o una tortilla rellena, se pueden elaborar multitud de ellas con los más variados ingredientes, y aquí encajan también ciertos pescados como la merluza o el bacalao. Es una gran receta de aprovechamiento y que en Semana Santa triunfa en todos los bares y restaurantes de España.

Muchos platos de nuestra gastronomía tienen como base un ingrediente humilde: los garbanzos, que fueron introducidos en la Península Ibérica por los cartagineses y son una legumbre enraizada en nuestra gastronomía. Los asociamos tanto a un buen cocido gallego como a las recetas de Semana Santa. Aunque nos encontramos con una ensalada, es perfecta para estas fechas fresquitas, no sólo para el Verano.

Estas rosquillas las hace mi madre Rosa, y desde que yo tengo recuerdos, es una receta que se hacía para completar el homenaje larpeiro de las fiestas de la Magdalena. No son las esponjosas rosquillas del Candil, ni las de tipo pasta que hacen en Mancha, ni tontas ni listas como en Madrid, son las que entran al cuerpo con un buen chupito de licor café.

Este potaje es habitual en Semana Santa porque los viernes de Cuaresma no se debe comer carne y se le suele añadir bacalao. Para ser sincero a mí me gusta mucho más con chorizo y morcilla, pero está increible de las dos maneras de forma que os lo dejo a vuestra elección.

Esta es una receta original, y a la vez tradicional, del dulce más típico en Semana Santa. Un postre que está basado en una rebanada de pan empapada en leche, rebozada en huevo, frita en aceite de oliva virgen extra y aromatizada al gusto con almíbar o, en este caso, azúcar y canela. Es un postre muy sencillo y muy común de estas fechas que se aproximan.

Un plato elaborado con bacalao en salazón y que es típico de diversas cocinas del sur de España, Aragón y la Comunidad Valenciana. En Andalucía, las albóndigas de bacalao son habituales en varias provincias, en Cádiz se suelen servir con almejas, en Priego (Córdoba) se suelen preparar por Semana Santa, y como más ricas están son en forma de tapa, bien con su salsita o para tomar con los dedos, de una en una como si fuesen pipas.

El panquemado es una de las elaboraciones más típicas de tierras valencianas durante la Semana Santa. Según la comarca en la que nos encontremos recibirá nombres muy diferentes: panou, toña, fogaseta, fogaza, pa socarrat, cóc, tonya. Es un tipo de roscón de pascua o mona de pascua, que es otro de los dulces que tradicionalmente se consumen en la región en estas fechas.

Esta receta es una variación de la que hacía con mi madre de pequeño, no sé si es la tradicional o no, pero desde luego es de toda la vida. Recuerdo que durante mi niñez en los días previos a Semana Santa el bacalao era uno de los ingredientes más utilizados. Quizás porque los viernes de vigilia aún se respetaban rigurosamente, aunque si os soy sincero en casa ahora la tradición ha cambiado.

En Cuaresma las calles de Andalucía huelen a matalauva, azahar y pestiños, esa masa frita en la que colabora todo el mundo. Normalmente el pueblo se reúne en torno a un barreño donde se prepara la masa, formando una cadena de gente para luego freírlos y acabarlos. No es sólo el resultado, es todo el proceso y lo que va con él.

Esta receta aumenta su popularidad en la Semana Santa castellano-manchega. Un plato sencillo y fácil, ideal para estos días de vacaciones, en donde disponemos de un poco más de tiempo para cocinar. El bacalao quedará jugoso, suave y exquisito, combinando a la perfección con la suavidad con las verduras y hortalizas al horno, un bocado que quita el sentido.

Es verdad que en el norte de España este postre es casi una religión y tiene sus más devotos seguidores. Aunque su invención seguramente fue de aprovechamiento de los ingredientes más comunes en la cocina: leche, harina y huevos. Al igual que las torrijas son bastante parecidas a la leche frita o tostadas de crema.

Es una receta muy sencilla que nos saldrá perfecta siempre y cuando cumplamos ciertas reglas de oro imprescindibles: escoger una pieza de carne de calidad y paciencia, ya que la preparación y el horneado requieren al menos 2 horas de nuestro tiempo. Así prepara el asado mi madre en Semana Santa o para cualquier ocasión “especial” y fiestas de guardar, os aseguro que sale de rechupete.

¿A quién no le gustan las torrijas? ¿Y el vino? Pues con esta receta no podéis fallar. Aunque es muy fácil de elaborar, debo reconocer que os va a dejar la cocina llena de cacharros. Pero lo bueno que tiene este postre de Semana Santa es que se puede preparar perfectamente un par de días antes de cualquier celebración y así os evitáis recoger la cocina con prisas el mismo día del evento en que los vayáis a servir.

Podríamos incluir un montón de recetas, un especial muy completo, pero dejaremos unas pocas para el año que viene. Mientras podéis consultar todas las recetas de Semana Santa y Pascua que iremos publicando estos días, todas de rechupete. Está claro que en Semana Santa hay que entrar en la cocina y disfrutar con los tuyos de todos estos platos tan tradicionales.

Fuente:Por Alfonso López