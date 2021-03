Martín Kalos: «La inflación seguirá en estos niveles y se ubicará cerca de 40%»

No es lineal. Hay cosas que se trasladan y otras que no, porque de hecho las canastas que se miden, y lo que busca medir, son cosas distintas. El Índice de Precios Mayoristas funciona más como una especie de índice de costo para el comercio y en el medio hay muchas cuestiones: primero, la canasta de bienes que se mide es distinta; puede haber márgenes de ganancia a lo largo de esa cadena de comercialización que se reduzcan o se amplíen en cada momento, entonces pasen o no a los precios al consumidor; y puede haber costos que no se trasladen a consumidores. Después, hay efectos directos y otros menos directos.