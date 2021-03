La reforma de la Constitución, tema incómodo para los empresarios

Como era previsible, los integrantes de la política que no pertenecen al oficialismo, en particular el peronismo con sus representantes y los ex gobernadores que ha tenido el espacio, rechazaron el convite y lo criticaron duramente. Y hoy serán los empresarios los que, en particular, entre confundidos por no entender lo que se les pide y también un poco sorprendidos porque nunca fueron consultados por algo sobre el estilo, le pedirán más tiempo para seguir analizando el tema.

Los empresarios de seis asociaciones y organizaciones gremiales de distintos sectores presentarán hoy en sociedad lo que han denominado la Mesa de la Producción y Empleo. El encuentro será a las 11 en el Centro de Congresos y Exposiciones de la provincia, ubicado a metros del Barrio Cívico. Y aprovecharán ese ámbito para intentar sacarse de encima, al menos por algún tiempo, un asunto para ellos ponzoñoso y urticante.

El oficialismo y la oposición han logrado extender el debate sobre sus diferencias ideológicas a, prácticamente, todos los ámbitos. No está mal. La sociedad, incluso aquella parte que manifiesta no estar ni siquiera interesada en las cuestiones partidarias y que trata de no inmiscuirse en la grieta, es probable que a la larga se termine beneficiando con tales discusiones de verba inflamada y encendida y poco o nada de recato en las formas. Pero esa es la política del momento y con sus representantes de estos tiempos, y de ninguna manera sería bueno para la democracia y la república sofocar la excitación de un lado y de otro que se levanta sobre el modelo de provincia o de país.

Lo que sí es cuestionable, por lejos, es que la irracionalidad domine esos ámbitos de discusión y que la urgencia y la anécdota, lo estruendoso, se lleven toda la atención, impidiendo el esfuerzo y la concentración que necesitan los asuntos de fondo.

Los presidentes de la Asociación Cristiana de Empresas (ACDE), de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (Acovi), de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), del Consejo Empresario Mendocino (CEM), de la Federación Económica de Mendoza (FEM), de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y de la Unión Industrial de Mendoza (UIM) manifestarán de manera oficial que necesitan más tiempo para expedirse sobre la reforma institucional de Suarez, le agregarán que se están reuniendo entre ellos y consultando a especialistas y que todavía no tienen una posición unánime asumida, más allá de las manifestaciones de forma y de rigor que apuntan a que Mendoza necesita un Estado ágil, austero y que funcione brindando oportunidades a quien lo necesita y sin que sea una carga para el desarrollo en general de la provincia.

Luego de la cerrada oposición del peronismo a la reforma de Suarez y a que sea el Consejo el que se meta a discutir el tema, el debate se ha recalentado con las declaraciones de los ex gobernadores justicialistas, en particular Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla, quienes han descartado que el CEAS sea el ámbito adecuado para decidir sobre la reforma. En esa misma línea ha ido Francisco Pérez. Pero Gabrielli y Lafalla fueron virulentos: el primero sostuvo que con el pedido de Suarez se pretende ejercer una presión “inadmisible” sobre el Poder Legislativo, mientras que el segundo ha ido en contra de algunos de los aspectos del proyecto en sí, como la eliminación de una de las cámaras y de la elección de medio término. Según Lafalla, peligrosamente se permitirá hacer crecer aún más el poder del gobernador sobre el resto de las instituciones y hasta es probable que se atente contra la representación de los departamentos.

La convocatoria no ha sido clara. Era previsible que, por acción u omisión, quienes mantienen diferencias con el oficialismo aprovecharían la confusión para sacar provecho. Entonces, el proyecto en sí avanza hacia un punto muerto, repitiendo el destino que tuvieron otras iniciativas similares en las gestiones anteriores a la de Suarez. La diferencia con aquellas es que, hoy, el debate trasciende la política partidaria y con representación legislativa y se interna en el mundo que mueve la economía, el de los empresarios, concretamente. Hoy pedirán más tiempo esperanzados en que baje la espuma.

De igual forma, tampoco se vería impropio que, una vez resueltas las dudas que manifiestan tener, digan lo que tengan para decir, excediendo las críticas muchas veces sin sentido.

Por:Marcelo Torrez@MarceloTorrez

Fuente:https://www.elsol.com.ar/opinion/la-reforma-de-la-constitucion-tema-incomodo-para-los-empresarios