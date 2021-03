La bruja anarquista – Por:.Beatriz Genchi

Un 25 de marzo de hace un cuarto de siglo atrás (1994), en la ciudad de México y a sus 71 años, fallecía la actriz y comediante española –nacionalizada mexicana– María de los Ángeles Fernández Abad, más conocida como Angelines Fernández, o quizá más famosa aún por interpretar a Doña Clotilde “La Bruja del 71” en la popular serie azteca “El Chavo del 8”.

Madrileña de cuna, donde nació un 9 de julio de 1922, colaborará desde muy jovencita con las guerrillas libertarias que se enfrentaban al ya dictador en el poder Francisco Franco, tras la derrota republicana de 1939, demostrando que además de una jovencita hermosa era por demás valiente, luchando codo a codo con la resistencia anarquista cuando ya el dictador perseguía sin piedad a todos sus opositores.

Corría el año 1947 y como peligraba su vida, dado que estaba en una lista de “guerrilleros españoles enemigos del régimen”, con apenas 25 años decide emigrar a México en donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Cantinflas y Arturo de Córdova en la llamada época de oro del cine azteca, hasta que en 1971 realizará el papel más importante de su vida en la serie “El Chavo del 8”, interpretando a Doña Clotilde, “La Bruja del 71”, eterna enamorada de Don Ramón…

“Era una combatiente revolucionaria, una mujer tan valiente que se jugó su vida durante casi diez años por la noble causa en ayudar a expulsar al tirano del gobierno”, destaca la página libertaria CNT de España, en tanto que su hija Paloma Fernández recordó al respecto que “Al trabajar para las guerrillas de España mi mamá fue catalogada como antifranquista, entonces necesitaba salir de su país natal, considerando que su vida era difícil (…) así llegó a México en 1947, pero nunca fue refugiada (…) después vivió en La Habana, arregló sus papeles y regresó para trabajar en las películas de Mario Moreno Cantinflas y Arturo de Córdova…”, acotando finalmente que:

“Era de carácter fuerte. Para ella no había medias tintas… era blanco o negro, no podía ser gris… Era una mujer que tenía altos valores y a veces la gente no se los tomaba muy bien… entonces decían que tenía un muy mal genio”.

Esta joven madrileña que luchó con las huestes libertarias ante el dictador Franco, entre sus 15 y 25 años, se consagrará luego como actriz en México, lugar donde fallecerá, precisamente, a los 71 años… el mismo número del personaje que la hiciera famosa.

Gentileza:

Beatriz Genchi – beagenchi@hotmail.com

Museóloga – Gestora Cultural – Artista Plástica.

Puerto Madryn – Chubut.