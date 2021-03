Hidrocarburos recorrió ocho yacimientos petroleros que invierten en el Sur de Mendoza

Miembros de la Comisión de Inspección de la Dirección de Hidrocarburos recorrieron ocho establecimientos que realizan conexiones eléctricas, instalaciones de nuevos equipos de torres y desarrollo de tecnología de última generación. YPF invierte más de 115 millones de dólares, que se suman a los $1.668 que atrajo el programa Mendoza Activa Hidrocarburos.

En el marco de las múltiples acciones que lleva adelante el Gobierno de Mendoza para mantener activo el sector hidrocarburífero, vital para nuestra economía, la Comisión de Inspecciones recorrió esta semana ocho emprendimientos en el Sur que están trabajando a pleno pese al contexto de pandemia.

El director de Hidrocarburos, Estanislao Schilardi, viajó junto con el jefe de inspectores, Jorge Peñaloza; el inspector Enrique Figueroa y el jefe de Producción, Luis Franco. El objetivo era constatar las inversiones que se realizan gracias al programa Mendoza Activa Hidrocarburos y emprendimientos que abarcan desde saneamiento de pozos hasta instalaciones con última tecnología para preservar el medio ambiente.

El recorrido comenzó en Atuel Norte, en San Rafael, uno de los proyectos que presentó la petrolera Aconcagua Energía, que con el programa Mendoza Activa Hidrocarburos hará una inversión total de $103,5 millones.

“En Atuel Norte se están preparando las locaciones para recibir los equipos de torre”, destacó Schilardi, y remarcó que “en cada torre trabajan 25 personas de forma directa y unas 100 de forma indirecta”.

Luego, el equipo se trasladó a Malargüe para recorrer Cerro Mollar, de la petrolera El Trébol, y se constató que está produciendo con normalidad.

Más tarde fue el turno de El Sosneado, operado por Petroquímica Comodoro Rivadavia. Es una de las concesiones que más produce en Mendoza. “Básicamente, se constató que había equipos de pulling, es decir, están operando con normalidad”, explicó Schilardi. La empresa ya ha manifestado su interés en prorrogar su plan de inversiones en la zona, con planes hasta 2035.

YPF: inversiones por más de 115 millones de dólares

“Recorrimos la planta de Divisadero, que opera YPF en Malargüe y que se había incendiado en 2014. Allí se hizo una planta nueva, totalmente automatizada, que minimiza el almacenamiento de petróleo”, detalló Schilardi. En esta planta se invirtieron 70 millones de dólares y es la que recibe todo el crudo de Malargüe Norte que produce la petrolera estatal.

También en Malargüe, el equipo se trasladó a Loma Alta Sur, inaugurada este año. “Esta planta hace tratamiento de aguas para inyección, que permite separar el petróleo del agua, a la que se le realiza un tratamiento especial para que no dañe los pozos inyectores”, afirmó el director de Hidrocarburos. En toda esta tecnología se invirtieron unos 25 millones de dólares.

En Los Cavaos, la petrolera estatal tiene una planta de tratamiento de gas para generar la energía eléctrica que necesitan los yacimientos para operar.

En Llancanelo, donde la petrolera se encuentra desarrollando la explotación de crudo extrapesado y que lleva invertido más de 20 millones de dólares, el equipo constató las operaciones que lleva adelante YPF. “Por encontrarse en un lugar sensible desde el punto de vista ambiental, la operación implica tener equipos y cuidados especiales. Por ejemplo, los tanques deben camuflarse con el paisaje para no afectar a los animales de la zona, y no se puede operar con equipos ruidosos”, explicó Schilardi.

La empresa está llevando adelante el desarrollo de equipos silenciosos para la obra de electrificación del yacimiento y abastecimiento de calentadores de fondo.

El recorrido terminó en Loma de la Mina, donde se constataron los trabajos de abandono de pozo de YPF. “El abandono consiste en sanear ambientalmente el pozo cuando deja de producir. En esta tarea se invirtieron unos 80 mil dólares y constatamos que estaban cumpliendo con esta obligación”, detalló.

Mendoza no para

Estas inspecciones son parte del plan del Gobierno de Mendoza para la reactivación y sostenimiento del empleo del sector hidrocarburífero, que se inició al comienzo de la cuarentena de COVID-19, ante el escenario de la caída en el consumo y el derrumbe del barril de crudo.

Desde el inicio de la pandemia en 2020 se trabaja en varios frentes, uno de ellos, el plan Mendoza Activa Hidrocarburos.

Las dos primeras convocatorias de este plan, lanzado el 16 de febrero, ya suman $1.668 millones en nuevas inversiones para la provincia.

Este programa para el sector de hidrocarburos fue presentado por el Gobernador Rodolfo Suárez y el ministro Enrique Vaquié en octubre de 2020, como respuesta a la crisis generada por la pandemia y como planificación de crecimiento pospandemia.

Con un funcionamiento similar al de Mendoza Activa, fue aprobado un mes más tarde por ambas cámaras legislativas. La primera y la segunda convocatoria lograron más de 60 proyectos de inversión desde el 16 de febrero hasta el 10 de marzo.