Cuatro orangutanes y cinco bonobos, primeros grandes simios en recibir la vacuna de la covid para animales

Fue en ese momento cuando la jefa de conservación del zoo, Nadine Lamberski, tomó la decisión de buscar una vacuna para sus grandes simios. “Esta no es la norma. En mi carrera, no he tenido acceso a una vacuna experimental tan temprano en el proceso y no he tenido un deseo tan abrumador de querer usar una“, ha explicado Lamberski a la revista de National Geographic, que ha adelantado la noticia