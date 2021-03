Cotización del agua en el día de la fecha- Por:.Prof. Marilina Scarlata

¿Qué es el agua? CREDITO: Alberto Valdivieso en iagua.es

Hoy la noticia es la celebración internacional del Día del Agua. Como cada 22 de marzo, en el mundo se recuerda la relevancia de este líquido esencial, que ahora cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y es referencia para otros países. También es noticia.

La fecha surgió a partir de una idea emanada de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992; la declaración quedó firme a través de una resolución, que anualmente se pone en vigencia.

Emitir las preguntas: ¿Sabemos qué es el agua? ¿Sabemos qué es el agua potable? ¿Sabemos cuándo está sucia y cuando está contaminada? Parecen cuestionamientos infantiles, sin embargo la respuestas suelen reflejar de algún modo que se confunden conceptos y que se repiten palabras sin conocer su significado.

Los químicos hablan del agua como una sustancia compuesta y no un elemento (éste es concepto alquímico) que la Naturaleza nos la puede presentar en un mismo momento, en los tres estados materiales: líquido, sólido y gaseoso.

Los biólogos dicen que el agua es abundante en los organismos vivos y todos ellos dependen del agua, porque es imprescindible para la vida.

En un concepto amplio vale hablar de un recurso natural renovable porque cumple un ciclo en la naturaleza que permite su reposición en forma indefinida. Sin embargo, podría no ser siempre así, la contaminación entre otros factores, ha llevado al calentamiento global lo que se verifica día a día y dolorosamente con el cambio climático. Los ríos contaminados han puesto en riesgo lagunas, humedales, mares, y también acuíferos, recurso oculto de aguas subterráneas, “subestimado por gobiernos, inversionistas o productores, que asumen que los manantiales y pozos, de los cuales dependen, continuarán abasteciéndolos con agua dulce de alta calidad para siempre. De seguir con estos supuestos, se perderán los beneficios del agua subterránea para el desarrollo”, tal como se expresa en la Monografía titulada: Acuíferos: gestión sostenible de las aguas subterráneas, publicada en el portal de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza UICN ( https://portals.iucn.org/library/node/49139).

Así es que este recurso pronto dejaría de ser renovable y especialistas justifican su postura advirtiendo que va a escasear en muchos lugares del planeta. Aunque paradógicamente a causa del cambio climático los desastres ambientales a causa de desbordes de agua se están produciendo en forma irreversible, a partir de la desaparición de las grandes masas de hielos polares que se van derritiendo y van aumentando caudales acuosos provocando inundaciones, y sumándose a la masa de agua que cae en lluvias torrenciales imparables. Según Naciones Unidas 2.000 millones de personas viven en países con graves problemas de acceso al agua, mientras que en los próximos años dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas.

Entonces, retomando las preguntas que parecen “simples”, es interesante diferenciar conceptos, “agua pura” significa químicamente pura porque se obtiene libre de cualquier sal en disolución, mediante el método de destilación. Es semejante al agua de lluvia natural. Pero suele confundirse con “agua potable”, la cual es producto de otro proceso, la potabilización. Es el agua de consumo masivo.

Independientemente de estas apreciaciones, es destacable señalar que, como sistema natural, el agua sufre el proceso de contaminación, mencionado antes. Los recursos provistos por la naturaleza son para aprovecharlos, pero sería ético tratar de no agotarlos, y minimizar el impacto sobre el medio porque éste sufre cambios por reacciones químicas irreversibles, lo que comúnmente se llama impacto ambiental, y que se define como el efecto que produce una determinada acción humana sobre el ambiente. Es un fenómeno que la naturaleza no puede revertir, la cantidad de elementos ajenos al sistema son tantos o son impropios a su composición normal que se hace difícil la recuperación porque el sistema no se adapta. La contaminación es liberación de sustancias que, de manera directa o indirecta, causan efectos adversos sobre el medio y los seres vivos.

Las acciones negativas empiezan con la suciedad, basura de todo tipo que arrojan los individuos y desechos o descartes de numerosas industrias y terminan en contaminación. Poder reconvertir acciones que dependen de la voluntad, transforman el hecho en educable, y esta definición lleva a reflexionar conscientemente sobre el rol de la educación, una vez más.

El Día Mundial del Agua se celebra para valorarla, tal el lema este año 2021, en que el evento programado por las Naciones Unidas se llevará a cabo en línea y en el siguiente link desarrollado por la ONU, se puede seguir: Día Mundial del Agua

El valor del agua es mucho más que su precio, tiene que ver con la incidencia en cada hogar, en cada cultura, en la salud y la educación, en la integridad del ambiente, entre otros aspectos importantes. No reparar en ellos, significaría una errónea administración del recurso, que es irremplazable.

No obstante, finalizando el año 2020, se difundió en todos los medios de comunicación del mundo que “el agua cotizaría en el mercado de Wall Street” debido justamente a la escasez, como el petróleo o el oro.

El agua ya cotiza en Wall Street CREDITO: https://www.rtve.es/

DW made for minds explica en un artículo, que el índice Nasdaq Veles California Water Index, simbolizado con el «ticker» NQH2O, se basa en un indicador de precios de los futuros del agua, que en diciembre de 2020 cotizaba a un monto aproximado a 500 dólares por cada 1.233 metros cúbicos, en cuencas fluviales de California (EE. UU.), en donde se verifica escasez de agua. NQH2O es el código de identificación con el que los inversores realizan sus inversiones bursátiles.

Esos contratos ligados al Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O), cotizan desde octubre de 2018 y en realidad miden el precio de los derechos de uso del agua en regiones desérticas del estado californiano, pero actualmente sirve como referencia para países que sostienen las mismas intenciones, en función de poner precio a un bien tan preciado y escaso a nivel mundial, que se ofrece como servicio universal.

Obviamente ha generado mucha controversia porque el acceso al agua es un derecho humano esencial, por lo tanto, agentes de la ONU como Pedro Arrojo, consideran al avance como un error y una inmoralidad, ya que se preveé especulación y consecuencias no deseadas en poblaciones vulnerables.

Gentileza:

*Prof. Marilina Scarlata

Directora de Divulgación Científica Asociación Amigos de Parques Nacionales

Miembro Comisión Educación y Comunicación CEC- UICN