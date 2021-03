Argentina a Uruguay en la cumbre Mercosur: “Si es un lastre, lo más fácil es abandonar el barco”

Ha habido chispas entre los socios del Mercosur. Lo que debía ser una celebración sin estridencias por los 30 años del tratado del bloque que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay ha derivado en un intercambio de reproches entre los presidentes. La mecha la encendió Luis Lacalle Pou. En un encendido discurso, que sus socios siguieron por videoconferencia, el uruguayo consideró a Mercosur un “lastre” a las necesidades de apertura comercial de su país.

“No debe ser un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corsé en el cual nuestro país no se pueda mover, por eso hemos hablado de flexibilización”, dijo. El argentino Alberto Fernández recibió el recado, porque es su país quien con más energía se opone a que los miembros puedan negociar acuerdos por fuera del bloque. Sin diplomacia, invitó a su par uruguayo a “abandonar el barco” si consideraba que “la carga” de Mercosur es demasiado pesada.

Los reclamos de todos los miembros, salvo Argentina, para poder negociar acuerdos con otros países al margen de Mercosur son antiguos. Uruguay, y en menor medida Paraguay, han llevado la voz cantante de la protesta. Mientras Argentina y Brasil acaparan la mayor parte del comercio intrazona y lideran las negociaciones con terceros países, los dos socios más pequeños consideran que no reciben los beneficios esperados. Lacalle Pou lo dijo claramente en la reunión de este viernes: “Vamos a proponer formalmente que se discuta el tema de la flexibilización, necesitamos que el Mercosur tome una decisión al respecto. Después de 30 años, cuando el mundo se mueve muy rápido, hay que actuar. Uruguay necesita avanzar”. Según las reglas que rigen en el bloque, cualquier acuerdo comercial debe sumar la firma de todos los socios. Lacalle Pou habló de lastre y corsé. Fernández lo invitó a bajarse de la nave. “Pido disculpas, no queremos ser una carga para nadie. Si esta carga pesa, lo mejor es abandonar del barco. Terminemos con esas ideas, no queremos ser lastre de nadie. Para mí es un honor formar parte del Mercosur”.