Anabel Fernández Sagasti en contra del pedido que hizo Rodolfo Suarez al presidente

La senadora nacional K se mostró en desacuerdo con el pase de factura que realizó el gobernador al jefe de Estado.

La senadora nacional kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, llegó junto al presidente Alberto Fernández al desayuno de la COVIAR. Tras los discursos oficiales, la legisladora nacional se mostró en contra del reclamo que hizo Rodolfo Suarez a la Nación por el reparto de fondos.

“No escuche eso que dijo el gobernador. Desde mi perspectiva no es cierto. Los mendocinos tenemos que trabajar con la nación porque la nación nos necesita y necesitamos de la nación, lo que no significa que no tenemos que reclamar lo que nos corresponde. Los discursos de consenso son importantes”, manifestó la legisladora nacional.

Por otra parte, destacó la presencia del presidente en el festejo vendimial y se refirió a la tensión histórica que hay entre la COVIAR y Bodegas de Argentina. Más temprano el diputado nacional radical, Alfredo Cornejo, había criticado esta situación de “haber dejado alargar el proceso». Esto porque el presidente llegó minutos antes de las 13 al desayuno que habitualmente se realiza temprano en horas de la mañana.

“El presidente de la nación está por encima de esa situación. Tanto el discurso del gobernador como del presidente fue que nos unamos para sacar a la Argentina adelante y creo que con esa contundencia de los dos discursos no hay más que aclarar”, sintetizó la legisladora K.