Alberto Fernández lanzó una crítica ante el FMI: congela negociación y pide investigar a Macri

Alberto Fernández congeló oficialmente los tiempos para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), confirmó que la intención del Gobierno es que éste sea aprobado por el Congreso y prometió que el eventual contenido de lo que se cierre con el organismo que maneja Kristalina Georgieva no implicará ajustes. El Presidente, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, concentró gran parte en la relación con el FMI; y anunció además que impulsará una causa contra funcionarios del anterior gobierno por “administración fraudulenta y malversación de capitales públicos”; por el uso que se hizo durante la gestión de Mauricio Macri del dinero prestado por el Fondo. Por la tarde, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó la amenaza y anunció oficialmente que la entidad que maneja Miguel Pesce pidió a la Sindicatura General de la Nación y a la Oficina Anticorrupción “toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por Argentina y el FMI para determinar si generaron perjuicios para el patrimonio público”.

Sobre el acuerdo, el jefe de Estado anunció que no hay apuros para firmar con el FMI, con lo cual oficializó la intención del Ejecutivo de postergar en el tiempo la firma de un acuerdo con el organismo; ante las diferencias dentro del mismo frente gubernamental sobre los alcances en tiempos y condiciones de pago de la deuda por unos u$s44.800 millones que se le deben al organismo. Si bien no habló de tiempos, la intención de gran parte del oficialismo es que los términos de la “Carta de Intención” que debería firmarse antes de mayo pasen a tiempos electorales menos urgentes. O a que haya acuerdos entre el Ministerio de Economía de Martín Guzmán y el ala política más dura de la alianza oficial, para avanzar más en lo que reclama el organismo financiero internacional. Mientras no haya acuerdo dentro del Gobierno, no habrá mayores anuncios sobre el tema.

Sobre el potencial caso que pedirá el Gobierno investigar en la justicia, y donde el BCRA avanzará como demandante, la embestida contra el Gobierno de Macri se concentrará en dos períodos de tiempo. En primer lugar, y como anunció la entidad que maneja Pesce, se cuestiona la legalidad por la manera en que se avanzó entre mayo y junio de 2018 en la decisión de pedir una ayuda económica sobre la base de un acuerdo stand by con el FMI bajo la conducción de Christine Lagarde. Luego, y más importante por el impacto de la decisión, Alberto Fernández anunció ayer que se acusará por “malversación de caudales públicos” por lo ocurrido con parte del stand by entre mayo y agosto de 2019, y luego de las elecciones de octubre de ese año, ya cuando Mauricio Macri había perdido la compulsa. Los hechos que el actual Gobierno quiere investigar son el uso de unos u$s9.000 millones que formaban parte del dinero que había habilitado el FMI, para que durante la gestión de Mauricio Macri se ejecutara política de contención del precio del dólar para liberarlo luego de las PASO.