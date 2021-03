Agasajo Homenaje a las Mujeres

El día Sábado se realizó en el Polideportivo un Agasajo dedicado a las mujeres, principalmente del grupo de Adultos en Movimiento

La Dirección de Proyección Deportiva en conjunto con el Área de la Mujer y la Dirección de Cultura realizaron un pequeño homenaje a las mujeres por su día. Lamentablemente debido a la gran cantidad de actividades deportivas, para no romper los protocolos, no se pudo realizar el pasado fin de semana, pero no por eso dejaron de hacerlo.

Las mujeres de Adultos en Movimiento pasaron una tarde jugando al tejo, golf-croquet, tenis de mesa, newcom y sapo. Una vez finalizadas las actividades deportivas, se sirvió una media-tarde mientras las chicas se deleitaban con las canciones de Sebastián Ferreira, después fue acompañado por Ana Pavón quien terminó su show con una algunas reflexiones ante todas las mujeres presentes