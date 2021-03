31 de marzo Día Latinoamericano del Geoturismo – Por:. Prof. Norberto Ovando

Geoturismo o Turismo Geológico

La UNESCO define al Geoturismo como el turismo que sostiene y promueve la identidad del territorio, tomando en consideración la geología, el territorio, la población y sus recursos. Los Geoparques Mundiales de la UNESCO buscan promover a través de sus territorios el desarrollo del geoturismo

El geoturismo es un turismo sostenible, cuyo objetivo principal se centra en experimentar los rasgos geológicos bajo un entendimiento cultural y medioambiental, apreciando su conservación, y que es localmente beneficioso.

Basándonos en esta definición, se puede inferir que el Geoturismo es una extensión del turismo vinculada al ecoturismo. Importantes es, que durante el desarrollo de una actividad geoturística se proporcione a los turistas una clara y correcta lectura de los elementos geológicos y geomorfológicos que componen el paisaje.

El Geoturismo es una actividad que proporciona un significativo valor económico al patrimonio geológico.

Un buen ejemplo de aplicación de Geoturismo son los Geoparques.

Geoparques

La idea de Geoparques y su fórmula de combinar conservación, desarrollo sostenible y participación comunitaria con base en el patrimonio geológico de un territorio ha sido adoptada por numerosos países. La iniciativa de Geoparques y su integración en una Red internacional nació a principios de la década de 1990 a partir de la inquietud de los administradores de cuatro parques europeos que fueron los fundadores, en junio del año 2000, de la Red de Geoparques Europeos.

A partir de 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) empezó a ser activa en el campo disciplinario de Geoparques. Si bien inicialmente se había propuesto como un programa para UNESCO, su Consejo Ejecutivo decidió jerarquizar el tema de Geoparques como un programa (161 ª reunión, en 2001), pero si «apoyar los esfuerzos ad hoc con los Estados miembros, según proceda» para promover las iniciativas de territorios o parques naturales con características geológicas especiales.

Actualmente la idea de Geoparques bajo el amparo de UNESCO se ha extendido a todo el mundo dando origen a la Red Mundial de Geoparques Nacionales, más conocida como Red Global de Geoparques (Global Geoparks Network (GGN). Desde entonces, el número de territorios amparados bajo esta denominación ha ido en aumento a nivel mundial.

Protección y conservación

Si bien podría decirse que los Geoparques representan una nueva alternativa para el reconocimiento de áreas que albergan algún tipo de valor y ecológico en general, la Red Global de Geoparques señala que, “Un Geoparque no es específicamente una nueva categoría de área o paisaje protegido y a veces puede ser muy diferente de lo que es un Parque Nacional, Provincial o Reserva totalmente protegido por Ley”.

La denominación de un área como Geoparque no afecta necesariamente el estatus legal de la tierra. Para la protección legal de ciertos sitios en el Geoparque, las autoridades responsables del Geoparque deben garantizar su protección.

Es el gobierno del país donde se encuentra el Geoparque, es quien decide el nivel y las medidas de protección de ciertos sitios o afloramientos geológicos. Esos sitios quedan bajo la exclusiva jurisdicción del país o provincia en el que se encuentra el Geoparque. Un Geoparque debe respetar la ley local y nacional relativa a la protección del patrimonio geológico.

Proyectos en Argentina

No obstante la distinción de ser Geoparque miembro de la Red de Geoparques Mundiales de UNESCO para América Latina y el Caribe (conocida como Red GeoLAC); diversos países cuentan con lo que se denominan “Parques Geológicos” siendo sus objetivos generales similares a los de los Geoparques, pero la diferencia es que al no pertenecer a la Red Mundial y su funcionamiento no está regulado por la UNESCO.

La Asociación Geológica Argentina (AGA) promueve el desarrollo de las Ciencias Geológicas y la implementación de Geoparques y Parques Geológicos en nuestro país, como los siguientes:

Geoparque Bryn Gwyn (Provincia de Chubut) El Geoparque o Parque Paleontológico Bryn Gwyn se localiza en las inmediaciones de la localidad de Gaiman, en la provincia de Chubut. El origen de esta reserva natural de más de 250 hectáreas se remonta a 1993, siendo la primera en su tipo de toda Sudamérica. Operado por el Museo Egidio Feruglio (MEF) con sede en Trelew.

Parque Geológico Sanagasta (provincia de La Rioja) Por Decreto Nº 115 del 7 de Marzo del 2001 y ratificada por Ley Provincial Nº 7093, nace el Parque Geológico Sanagasta. Se trata de un área de poco más de 800 hectáreas ubicada próxima a la Villa Sanagasta. En el Decreto de creación se adjudica al Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica (CRILAR) el control científico y académico del Parque Geológico Sanagasta.

Reserva Natural Divisadero Largo (Provincia de Mendoza) La Reserva Divisadero Largo comprende 492 hectáreas, y está ubicada en el pedemonte de la precordillera, a 8 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Mendoza. Fue declarada Área Protegida en 1983. Su nombre hace referencia al Cerro Divisadero.

Centro Paleontológico Lago Los Barreales (Provincia de Neuquén) El Centro Paleontológico Lago Barreales (CePaLB) depende de la Universidad Nacional del Comahue.

Argentina cuenta con más de setenta sitios de interés geológico con potenciales atractivos turísticos para desarrollar el Geoturismo y áreas adecuadas para la educación en sus distintos niveles formal e informal.

Desde la Asociación Amigos de los Parques Nacionales veríamos con interés que los gobiernos nacional y provinciales puedan implementar áreas de interés geológico (Geoparques) como por ejemplo:

-Área de los Seismiles destacándose por tener los volcanes de mayor altura del Planeta, provincia de Catamarca.

-Distrito Volcánico La Payunia, provincia de Mendoza.

-Parque Provincial de Copahue, provincia del Neuquén.

-Proyecto de postulación de Sierra de la Ventana y Olavarría, con Sierras Bayas, provincia de Buenos Aires.

-Geoparque Binacional Brasil-Argentina entre el Parque Estadual do Turbo (Río Grande do Sul), el Moconá y Yabotí (Misiones) de 14.000 has.

-Área Natural Protegida Geoparque Cerro Azul, provincia de Río Negro.

Conclusión

El Turismo Geológico debería ser una apuesta innovadora y sostenible de los territorios.

El turismo basado en el patrimonio geológico y los recursos culturales y naturales son una alternativa para la dotación de una infraestructura empresarial generadora de empleo estable y de calidad, compatible con el medio ambiente.

Fuente: AGA/UNESCO/AAPN

* Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales (AAPN)

Experto Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) y,

Comunicación y Educación (CEC)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN)