Víctor Ibañez expuso sobre el proyecto de Reforma Institucional

Este jueves, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibañez, presentó los alcances del proyecto de Reforma de la Carta Magna provincial ante los legisladores provinciales, en el auditorio Ángel Bustelo.

El ministro Víctor Ibañez dio a conocer en forma general los ejes de la reforma de la Constitución Provincial, proyecto enviado por el Gobernador Rodolfo Suarez a la legislatura mendocina, en agosto del 2020.

En ese sentido Ibañez remarcó: “Creo que temas de esta envergadura institucional se debaten en el ámbito que la Constitución establece, que es el ámbito del debate y no en reuniones de dirigencia partidaria. Sería bueno recordar que las personas que los votaron esperan de esos legisladores que estén aquí presentes para poder proponer, aportar, sumar y decir en qué cuestiones pudo haber olvido u omitido en un proyecto de estas características”.

Ibañez destacó que al hablar de reforma de la Constitución: “Estamos hablando de uno de los conceptos más trascendentales para una comunidad política; y cuando hablamos de una propuesta de reforma, nos referimos también a uno de los momentos más trascendentes para aquella. Si no partimos de la base conceptual podemos caer en alguna de las manifestaciones que, como juego político, se puede usar para bloquear un proceso como este”.

“La Constitución es mucho más que una norma jurídica, encierra un proyecto político de una comunidad política determinada, y se sostiene en las costumbres y tradiciones de esa comunidad; es una expresión normativa que encierra un proyecto de futuro y ancla sobre ese proceso político”, agregó el ministro.

“Asimismo, consideramos que la reforma es un concepto consensual y esto es lo que, lamentablemente, algunos partidos políticos en Mendoza no están comprendiendo”, indicó Ibañez.

Proceso de la Reforma

Respecto a la necesidad de un proceso de reforma, que cabalga entre estabilidad y cambios, el ministro Ibañez mencionó que el inicio de un proceso de reforma institucional, se encuentra fijado en la propia Constitución con límites allí establecidos y no a merced de quien elabora un proyecto de reforma, con una Legislatura que deberá establecer la necesidad del cambio.

“La Constitución dice que esa ley no puede vetarla el poder ejecutivo. El Legislativo va a plasmar la necesidad de la reforma y eso es lo que la Comisión va a poder tratar o no pero no va a poder agregar temas nuevos. La Convención Constituyente no puede tratar temas que no sean propuestos por la Legislatura. Ante eso el pueblo dirá sí o no a habilitar al debate de esos puntos. Uno de los problemas conceptuales es pensar que con el proyecto el ejecutivo está reformando la Constitución. La Convención Constituyente está por debajo del Legislativo al no poder introducir más temas pero está sobre el Legislativo al darle tratamiento a dichos temas”, explicó Ibañez.

Repaso histórico de la Carta Magna provincial

El ministro mencionó algunos datos históricos de la Carta Magna señalando que “cuando hablamos de un proceso de reforma, tenemos que saber desde dónde partimos. La Constitución de Mendoza es la más antigua de la Argentina y no ha sido reformada en los últimos 104 años. Su última reforma importante es de 1916. Tuvo una reforma parcial luego, en 1965, pero fue acotada a algunos aspectos. Fue, además, la primera constitución provincial que se sancionó, un año después de la Constitución Nacional de 1853, aprobada por el Congreso de la Nación en 1955”.

“Esa constitución vigente es una constitución para una provincia muy distinta a la que tenemos hoy. Era una provincia con 250.000 habitantes, un 30% de padrón extranjero, las mujeres no votaban. Era otra provincia, otro país, otro mundo”, resaltó el funcionario.

El ministro Ibañez recordó que el Gobernador Rodolfo Suarez anunció en su campaña electoral el proceso de reforma de la Constitución, y que también lo hizo la oposición. Posteriormente, el proyecto fue anunciado por el mismo Gobernador en la Apertura de Sesiones de la Legislatura, año 2020, y en agosto esta iniciativa ingresó en la Legislatura.

Ejes Centrales

Víctor Ibañez hizo un repaso sobre los ejes centrales en que se asienta el proyecto de Reforma Institucional: